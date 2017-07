Ki hitte volna, hogy ez a film mindent visz idén a magyar mozikban?

Rekordsikeres év volt a tavalyi

Egész évben a Walt Disney uralta a kasszákat, miközben a többi stúdió (Warner Bros, Universal Pictures, 20th Century Fox, Sony, Paramunt Pictures) csak 1-2 filmmel tudott kiemelkedő eredményeket felmutatni. A korábbi években sokkal kiegyenlítettebb volt a mezőny, az pedig még soha sem fordult elő, hogy egyetlen stúdió a piac bevételeinek több mint 25%-át megszerezze.

A tavalyi és 2015-ös adatokból is látszik, hogy a nyár még mindig az egyik legerősebb időszak a magyar mozikban. Nemcsak az egymás után induló nagy filmeknek köszönhető ez, hanem a nyári szünet miatt hosszabb nyitvatartással üzemelő mozik, és az utóbbi években sorra újranyitó kertmozik plusz bevételének is

A nyári moziszezon a bevételek szempontjából az év egyik csúcsidőszaka a karácsony mellett. Hollywood minden évet úgy indít, hogy megvannak a nagy költségvetésű blockbusterek, amikre a stúdió az évét alapozza, és ezekből jó párat tartogatnak a nyári hónapokra. Amerikai szakértők szerint ugyan a nyári időszak kezdi elveszíteni az erejét, amióta az év minden hónapjában, vagy inkább majdnem minden héten bemutatnak egy-egy kasszasikert, a magyar mozisoknak és filmforgalmazóknak továbbra is ez az egyik húzóidőszak.Tavaly rekordösszeget, 38,6 milliárd dollárt (több mint 11 ezer milliárd forintot) tettek ki a globális mozibevételek - derül ki az Amerikai Mozgókép Szövetség (Motion Picture Association of America: MPAA) jelentéséből. A legnagyobb sikerfilmek között szerepelt a Z, acímű animációs film és az, vagyis 3 Disney-produkció.A népszerű blockbusterekre fókuszáló karácsony és szilveszter közé eső időszak után minden évben a nyár - főleg a július és az augusztus - a legforgalmasabb időszak a mozikban, ilyenkor debütálnak például a gyerekeknek szánt animációs filmek. Azfilmforgalmazónál 2016-ban az augusztus volt a legerősebb hónap.- vélifilmforgalmazási menedzser.2016-ban ebben az időszakban 12%-kal nagyobb volt a Cinema City mozihálózat forgalma, mint 2015 nyarán, mégis a január-februári forgalom volt igazán kiugró a tavalyi év egészét nézve, vélhetően a hazánkban is az átlagosnál sikeresebb Oscar-időszak miatt (ekkor nyert aés Leonardo DiCaprio). Nálunk egyébként mindent összevetveés aanimáció mellett aszuperhősfilm és acímű vígjáték hozták a legnagyobb nézettséget a tavalyi évben.

Mit hajtja a Disneyt?

2016-ban fontos rekordot döntött a Disney: átlépte azt a bevételi határt, amelyet korábban még egy filmgyárnak sem sikerült, vagyis a 7 milliárd dollárt. Tavaly a 10 legnagyobb profitot hozó filmből 5 (Amerika kapitány, Szenilla nyomában, Zootropolis: Állati nagy balhé, A dzsungel könyve és a Doctor Strange) Disney-produkció volt. A cég alig 10 éve vágott bele legendás filmgyártó üzletágának felpörgetésébe, és mára határozottan megtérülni látszik az évtizedes befektetés. A stratégia alapja több sikeres filmipari franchise felvásárlása, népszerű karakterekkel és rengeteg tehetséggel.

2006-ban a Pixart vette meg Steve Jobstól, az Apple alapítójától, 7,4 milliárd dollárért;

2009-ben a Marvel-univerzumot kebelezte be, a 4 milliárd dolláros felvásárlásnak köszönhetően olyan franchise-okat kaparintott meg, mint az X-Men és az Amerika kapitány ;

és az ; 2012-ben jött a Lucasfilm megvásárlása 4 milliárd dollárét azzal a céllal, hogy tovább bővítik a Star Wars franchise-t. Az elképesztő box office eredmény tehát elsősorban a felvásárlásoknak köszönhető, a Marvel-filmek, a Pixar animációs sorozatai és a Star Wars-folytatások pedig várhatóan rengeteg bevételt hoznak még a stúdiónak a következő években. 2016-ban fontos rekordot döntött a Disney: átlépte azt a bevételi határt, amelyet korábban még egy filmgyárnak sem sikerült, vagyis a 7 milliárd dollárt. Tavaly a 10 legnagyobb profitot hozó filmből 5 (és a) Disney-produkció volt. A cég alig 10 éve vágott bele legendás filmgyártó üzletágának felpörgetésébe, és mára határozottan megtérülni látszik az évtizedes befektetés. A stratégia alapja több sikeres filmipari franchise felvásárlása, népszerű karakterekkel és rengeteg tehetséggel.Az elképesztő box office eredmény tehát elsősorban a felvásárlásoknak köszönhető, a Marvel-filmek, a Pixar animációs sorozatai és a Star Wars-folytatások pedig várhatóan rengeteg bevételt hoznak még a stúdiónak a következő években.

A magyar, aki Vin Dieselt is leverte

elsőként lépte át a 500 millió forintos bevételi álomhatárt, amit előtte egy magyar filmnek sem sikerült;

a rendszerváltás óta bemutatott filmek között is bekerült a 10 legnézettebb film közé (kérdéses, hogy felül tudja-e múlni A miniszter félrelép több mint 660 ezres nézőszámát).

Kincsem

Halálos iramban 8.

Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja

A Galaxis őrzői 2.

Szépség és a szörnyeteg

Az idei év első felében 5,9%-al volt nagyobb forgalom a Cinema City-kben az előző év azonos időszakához képest (a Mammut és a MOM Park nincs benne). Idén kiemelkedő hónap volt az április: ekkor érte el a tetőpontot acímű magyar film sikere, illetve ehhez hozzájárultak még olyan szintén márciusban debütáló sikerfilmek, mint aés a. Mára több mint 400 ezer néző vett jegyet are, amely több mint 2 milliárd forintos állami támogatással készült, és az összköltségvetése eléri 2,9 milliárd forintot. Utóbbiak miatt kezdettől komoly várakozások övezték, és a nagy elvárásoknak részben már meg is felelt:marketing- és pr-menedzsere szerint korábban arra sem volt példa, hogy egy magyar film megelőzzön a mozikban egy olyan kaliberű franchise-t, mint aTop5 film a 2017-es év első 6 hónapjában (forrás: Cinema City):Továbbra is a franchise-ok uralják a mozikat, de a nézők már kezdenek ráunni erre a jól bevált receptre, és újra elvárják az eredetiséget. Apéldául továbbra is nagyon sikeres, de a legújabb folytatás kevesebb nézőt vonzott a mozikba, mint a korábbi részek.

Forrás: Forum Hungary, Szabó Adrienn

Idén is imádhatjuk a Star Warst

A Csillagok háborúja franchise sikere is kiugró Magyarországon, mondhatni Star Wars-nemzet vagyunk, ami főleg a közép-kelet-európai régiós összehasonlításban látványos. Ez főképp az elővételes jegyek eladásában mutatkozik meg: nálunk tízszer annyi néző vásárol előre jegyet a folytatásokra, mint például Romániában.

Mi lesz még ezen a nyáron?

A Valeriant forgalmazó Big Bang Media Kft. tapasztalatai szerint a nyári szezonban szinte csak a nagy stúdiófilmekre van érdeklődés, és mivel ezekből minden hétre jut egy, nehéz helyzetben vannak a független filmek.

Az elmúlt években nem nagyon volt nyári bemutatónk, a Valeriantól viszont sokat várunk. A világpremier előtt, július 20-án kerül a magyar mozikba, és ez minden idők legnagyobb költségvetéséből készült független filmje

a Múmia megközelítette a 200 millió forintos bevételt, több mint 130 ezer nézővel;

megközelítette a 200 millió forintos bevételt, több mint 130 ezer nézővel; a Transformers: Az utolsó lovag a második hétvégéje után 100 000 néző és 154 millió forint fölött van;

a második hétvégéje után 100 000 néző és 154 millió forint fölött van; a frissen indult Gru 3. pedig első hétvégéje után 198 millió forintnál és közel 150 ezer nézőnél tart.

A humort és a romantikát ötvöző filmekre mindig vevő a magyar közönség - derül ki mozihálózat felméréséből, amely több régiós országban vizsgálta a filmezési preferenciákat. Az is látható, hogy nálunk erősen a vígjátékok vezetnek, illetve az igaz történetek és az animációk is nagyon kedveltek, míg Romániában és Bulgáriában például az akciófilmekre váltják a legtöbb mozijegyet. A képregény-adaptációk is minden régiós országban jól futnak, beleértve hazánkat is.például azért ért el nagy sikert tavaly Magyarországon - annak ellenére, hogy maga képregény hazánkban nem igazán ismert -, mert központi elem volt benne a humor. Egyébként lesz még egy romantikára és humorra építő hazai gyártású film idén nyáron a mozikban, a, ami szintén népszerű lehet majd a magyar közönségnél, hiszen zenés vígjáték, enyhén retro életérzéssel.Az Egyesült Államok után hazánk azon országok egyike, ahol a legnagyobb rajongótáborral rendelkezik a legendás franchise, és ennek fényében megalapozott lehet a feltételezés, hogy avagy, várhatóan viszi majd a prímet az év végén a magyar mozikasszákban.A nyár további részére is igaz, hogy szinte minden héten bemutatnak egy-egy blockbustert, amelyek várhatóan sokakat ültetnek majd a mozivászon elé. Ilyenek a múlt héten elindult, amely a Marvel-univerzum oszlopos tagja, de jön még aés ais, illetve a múlt héten bemutatott. Utóbbi franchise szintén nagyon jól működik, nagyrészt attól, hogy nagyon széles közönséget vonz: nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek és az idősebbek körében is népszerű.Idén nyáron lesz azonban két egyedi, és emiatt nagyon izgalmas premier is, két független alkotást is bemutatnak ugyanazon a héten:, illetve a. Mindkét esetben az a helyzet áll fenn, hogy leginkább a rendező neve - Luc Besson és Christopher Nolan - vonzza a közönséget, ezért érdekes lesz látni, hogyan versenyeznek egymással és a korábban említett sikerfilmekkel.A júniusban bemutatottcímű akció-vígjáték körülbelül 14 ezer nézőt, és több mint 21 millió forint bevételt termelt eddig, ami egy független filmtől nem rossz, de a blockbusterek számai mutatós mellett teljesen eltörpül.- mondta, a filmforgalmazó pr-menedzsere.Az UIP Danube Hungary 3 filmet mutatott be júniusban, amelyek mind jól teljesítettek:A nyári szünetnek köszönhetően mindhárom film nézőszáma és bevétele sokat nőhet még a következő hetekben. Tavaly avolt a zászlóshajó a filmforgalmazónál, most alesz az. Az Illumination filmjei az utóbbi években mindig kimagasló bevételt hoztak: a950 millió forintot, apedig 850 millió forintot.