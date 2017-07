Ki vesz még egyáltalán navigációt, amikor ott a mobil?

Sokan azt gondolnák, hogy az egykori navigációkirály, a TomTom már régen eltűnt a süllyesztőben, pedig nem, a cég még mindig működik, sőt, a vállalat részvényei még mindig tőzsdén vannak, sőt, az árfolyama az elmúlt években egyenesen szárnyalt, közel négyszer olyan magasan áll, mint öt évvel ezelőtt.

Bevallom, ez engem is meglepett, ezért kezdtem el utánamenni a sztorinak, de azért is érdekelt a TomTom története, mert az ingyenes roaming bevezetése után a kollégákkal egyből megállapítottuk, hogy ez lesz a kegyelemdöfés a navigációs kütyüknek Európában, ha külföldön is szabadon netezhetünk, akkor egyre kevesebben lesznek, akik nem a Waze-t (vagy Google Maps-et, stb.) használják majd.Kicsit tágítva a képet azonban látszik, hogy a TomTom árfolyamát is alaposan megviselte a navigációs piac átalakulása, az árfolyama még mindig csak töredéke annak, ami a válság előtt volt.

Ennek a magyarázata nem túl bonyolult: egyrészt megjelentek az okostelefonok, ezekkel és a szinte azonnal megjelenő, sok esetben ingyenes appokkal könnyedén kiválthatók lettek a csak navigációra alkalmas készülékek (mint a TomTom-é), másrészt 2005-től a Google is nyújt ingyenes térképszolgáltatást, ráadásul 2008-tól már ingyenes GPS navigációval, ez alaposan leszűkítette a pályát a navigációs eszközöket kínáló cégeknek, mint amilyen a TomTom vagy a Garmin.

De akkor miért emelkedik évek óta a TomTom árfolyama? Mi a fantázia a cégben? A kérdések megválaszolásához érdemes megnézni, mivel is foglalkozik a cég.A TomTom alaptevékenysége a lakossági szegmensbe szánt navigációs készülékek és szoftverek értékesítése. Ebben a szegmensben pontosan az történik, amire józan paraszti ésszel gondolunk, az eladások és így a bevételek évek óta esnek, az idei második negyedévben 20, az első félévben 18 százalékkal csökkentek a bevételek. Még úgy is nagy a visszaesés, hogy a hagyományos navigációs kütyük mellett a cég már évek óta fitness- és sporttermékekkel is próbálkozik, kevés sikerrel, a kudarcot egyébként pont a tegnap közzétett gyorsjelentésben ismerte be a menedzsment, arról írnak, hogy ez a szegmens a várt alatt teljesít és vizsgálják a GPS-es sporteszközök jövőbeni szerepét a cégnél.A baj csak az, hogy pont a consumer szegmens az, ami a TomTom bevételeinek nagy részét adja, még úgy is, hogy folyamatosan zsugorodik, a bevételeknek tavaly 57, idén még mindig 48 százalékát adta ez a szegmens, csak sajnos már EBITDA szinten is veszteséges ez a terület.Ha csak a Consumer szegmensben lenne aktív a vállalat, akkor nem jönne ki a matek, de a TomTom részben felvásárlásokkal egy másik területen is megjelent, ez pedig a flottamenedzsment, a cég állítása szerint ebben Európában piacvezető a TomTom. Itt arról van szó, hogy a vállalat alkalmazásaival a cégek real time tudják követni járműveiket, a központból kommunikálhatnak a járművezetőkkel és optimalizálhatják az autók futását, a bejárt útvonalat, amivel a felhasználók csökkenthetik költségeiket. A TomTomnak 48 ezer ügyfele van, azok 762 ezer járművet követnek a TomTom szoftverével. Ebben a szegmensben az a fantázia, hogy a TomTom elkezdett szolgáltatást nyújtani lízingcégeknek Európában, ez hozhatja a bevételek és a profit növekedését.Ez a terület adja a cég bevételeinek 17, az EBITDA 37 százalékát, az első félévben 5 százalékkal nőtt a Telematics-bevétel.Ez az a szegmens, amihez a legnagyobb reményeket fűzi a TomTom, hiszen a nagy autógyártóknak és beszállítóiknak, tech cégeknek, térképszolgáltatóknak nyújtott adatok, szoftverek, térképek értékesítéséből egyre nagyobb bevétele származik a cégnek. Tavaly még csak a TomTom bevételeinek 27, idén az első félévben azonban már 35 százalékát szállította ez a szegmes, a bevételek idén 23 százalékkal nőttek, ezen belül az autóipari bevételek 39 százalékkal bővültek. A szegmensben az a fantázia, hogy a TomTom több nagy globális vállalattal is szövetségre lépett, ilyen például a Bosch vagy a Baidu, ezekkel közösen fejlesztik a magas felbontású térképrendszereiket, amik az önvezető autózás alapját képezik.

Idén nagyot eshet a cég bevétele, és bár az elemzők a következő évekre enyhe emelkedéssel számolnak, a várakozások alapján még 2020-ban sem fogja elérni a tavalyi szintet a vállalat árbevétele

Vagyis arra a kérdésre, hogy miért emelkedik évek óta a TomTom árfolyama, annak ellenére, hogy a navigációs készülékek piaca drámaian összeesett, a válasz részben az, hogy a cég más területeken is terjeszkedik, a jövő közlekedésében pedig szükség lehet olyan szolgáltatásokra, mint a flottamenedzsment vagy a nagyfelbontású térképek, amelyeket a TomTom is szállít.Ezen felül azt is érdemes megjegyezni, hogy a TomTomnak szinte alig van adóssága, nettó készpénzállománya 82 millió euró volt június végén, de az is pozitívum, hogy a vállalat részvényvisszavásárlási programot hajt végre, ez is felfelé hajthatja a cég részvényeinek árfolyamát. Részben az előbbiekben említett okok miatt az elemzők inkább optimisták a TomTomra, a legfrissebb elemzések alapján 7 elemző vételre, 2 tartásra és 2 eladásra ajánlja a papírokat, a célárak átlaga pedig az elmúlt napok ralija után is 2 százalékkal magasabban van, mint a mostani árfolyam.Akkor a TomTom a nagy tőzsdei sztori? Hát nem egészen, van néhány dolog, ami árnyalja a képet: