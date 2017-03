Kiállnak az EU mellett az uniós kormányfők

Az ünnepi ülés szónokai az EU egységének megőrzését, a tagországok közti szolidaritást és az integráció folytatását sürgették.

A római csúcstalálkozón az unió elődszervezeteit alapító szerződések 1957-es megkötésének hatvanadik évfordulójára emlékeztek, de a nyilatkozat a múlt mellett az unió jövőjével is foglalkozik.A nyilatkozat szerint az elmúlt hat évtizedben egyedülálló uniót építettek fel közös intézményekkel és erős alapértékekkel, a békére, szabadságra, demokráciára, az emberi jogok tiszteletben tartására épülő közösséget. Az EU gazdasági nagyhatalom lett olyan társadalmi biztonsággal és jóléttel, amelynek nincs párja a világon. Emlékeztet azonban a dokumentum arra is, hogy az EU jelenleg példátlan kihívásokkal néz szembe, önnön integrációjában és a szervezeten kívül egyaránt: ezek közül a regionális konfliktusokat, a növekvő migrációs nyomást, a terrorizmust, a protekcionizmust, a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeket emelték ki.A tagországok vezetői leszögezték: eltökéltek abban, hogy sikeresen felveszik a küzdelmet a gyorsan változó világ kihívásaival, és az embereknek biztonságot, új lehetőségeket biztosítanak. Erősebbé és ellenállóbbá teszik az uniót, egymás között még nagyobb egységet és szolidaritást valósítanak meg, tiszteletben tartják a közös szabályokat., az Európai Bizottság elnöke külön megemlékezett a közép- és kelet-európai országok erőfeszítéseiről a kontinens egyesítésében., az Európai Parlament elnöke arról beszélt, hogy a találkozón aláírandó nyilatkozattal az uniós vezetők kötelezettséget vállalnak arra is, hogy az elért eredményeket a következő nemzedékeknek is továbbadják.olasz kormányfő szerint Európa "leállt és megkésve válaszolt" a migráció, a védelem, a gazdaság, a munkahelyek problémáira, és ez az európaiak és az unió eltávolodásához vezetett., az EU soros elnökségét betöltő Málta kormányfője pedig úgy vélte, az uniónak ambiciózusabbnak kell lennie a jövőben ahhoz, hogy továbbra is egyedülálló eredményeket érhessen el.Az ülés után nyilatkozva több más tagország vezetője is a közös jövőt említette egyetlen lehetőségként, és többen sajnálatukat fejezték ki Nagy-Britannia immár egyértelműen elhatározott kilépése miatt.német kancellár kiállt az unión belüli "többsebességes" együttműködés lehetősége mellett is. Mint mondta, "néha talán eltérő sebességgel" haladnak, de "mindig a közösen meghatározott irányban".francia államfő arról beszélt, hogy európai szintű együttműködés nélkül lehetetlen kiállni a terrorizmus ellen, megvédeni az összes határt a migránshullámtól, a közös valuta és a közös piac pedig több munkahelyet és jobb vásárlóerőt jelent.Aláírta a nyilatkozatotlengyel kormányfő is, aki a hét közepén még ennek ellenkezőjét helyezte kilátásba. A csúcs után Szydlo azt mondta, hogy a nyilatkozat végső változatát immár az EU reformja felé tett első lépésnek tekintiszlovák kormányfő úgy értékelte, az Európai Unióról senki nem állítja, hogy tökéletes, de nincs nála jobb lehetőség.