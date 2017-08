Kiárusítás a csődbe ment Air Berlinnél

Az Air Berlin, mint független légitársaság megbukott, így a vállalatot nem egyben, hanem 2-3 érdeklődő között fogják felosztani

Nagy a mozgolódás az Air Berlin körül, mely múlt hét kedden azután menekült csődvédelembe, hogy az egyik nagytulajdonosa, az Etihad Airways nem finanszírozta tovább a működését. Ennek eredményeképp a vállalat jelezte, hogy pénteken megkezdte a tárgyalásokat több mint 10 potenciális érdeklődővel a légitársaság eszközeinek értékesítéséről. Az Air Berlin vezérigazgatója, Thomas Winkelmann bejelentése alapján végül 2-3 társaság között kerülnek majd az eszközök felosztásra, a tranzakció pedig legkésőbb szeptemberben lezárulhat.Azonban nem ilyen egyszerű a dolog, ugyanis például a Ryanair szerint több kérdést is felvet az Air Berlin csődje, mivel a bejelentéssel párhuzamosan a Lufthansa, aki egyből jelezte, hogy támogatja a német kormányt az Air Berlin újrastrukturálásában, akár az Air Berlin egyes részeinek átvétele is az opciók között van. A Ryanair véleménye szerint ugyanis a mesterségesen létrehozott csődeljárás azt szolgálja, hogy a Lufthansa adósságok nélkül átvehesse az Air Berlint, ami szerintük egyértelműen egy összeesküvés. Egyébként Matthias Machnig gazdasági államtitkár a múlt héten visszautasította a Ryanair állításait, a verseny továbbra is biztosítva lesz, mivel nincs szó az Air Berlin teljes átvételéről.-mondta a német gazdasági államtitkár egy német rádióadásban.Egyébként nem csak a Ryanair, de a versenyjogi bizottság, és Alexander Dobrindt szövetségi közlekedési miniszter szerint is a versenynek ártana, ha a Lufthansa vásárolná meg az Air Berlint.Az érdeklődők között van még az easyJet, a Thomas Cook, és a Deutsche BA tulajdonosa, Hans Rudolf Woehrl is, aki jelezte, hogy a felvásárlás után is tovább működtetné a légitársaságot, ez azonban a fentebb említett bejelentés alapján nem túl valószínű forgatókönyv.A bajba jutott légitársaság működése egyébként egyelőre folyamatos, a már megváltott jegyek érvényesek, továbbra is szállítanak utasokat, nem csak az Air Berlin, de a leányvállalata, a Niki is üzemelteti a repülőgépeit, miután a német állam 150 millió eurós áthidaló hitelt nyújtott az Air Berlinnek.Az Air Berlin tavaly 28,9 millió utast szállított, árbevétele 3,8 milliárd euró volt. A vállalat egy kifejezetten rosszul menedzselt légitársaság, 2003 óta 4 olyan év volt, amikor minimális profitot ért el, egyébként masszívan veszteséges volt, az elmúlt 14 évben 2,5 milliárd euró veszteséget hozott össze, ráadásul az elemzői várakozások alapján a következő 3 évben is veszteséges lehet a vállalat.

A bejelentés óta az Air Berlin árfolyama 48 százalékot esett.

(Reuters)