Kiárusítás kezdődik a Volkswagennél

Matthias Mueller a VW vezérigazgatója arrólszámolt be a Wall Street Journalnak, hogy egy új csapat azon dolgozik a vállalatnál, hogy értékesítsék azokat az üzletágakat, melyek már nem számítanak kritikusnak. Ezek mértéke elérheti az éves árbevétel húsz százalékát, amely jelentős összeg tekintve, hogy 2016-ban a Volkswagen csoport árbevétele 217 milliárd euró volt, tehát közel 43 milliárd eurós eszközértékről van szó.Korábban szó volt a Ducati értékesítéséről, amely egy közel 1,5 milliárd eurós üzlet lett volna, azonban egyelőre befagyasztották az üzletet főként a vállalaton belüli szakszervezeti nyomás hatására. Az igazgatótanács ötven százalékát ők képviselik és határozottan ellenezték a Ducati eladását, az ártól függetlenül.Piaci pletykákban az is felmerült, hogy a Fiat Chrysler-rel egyesülhetnek, azonban Mueller ezt határozottan elutasította és spekulációnak nyilvánította. A VW már most is egy nagy vállalat és nem céljuk, hogy túl nagyra nőjenek.