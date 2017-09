A minap Texast letaroló Harvey hurrikán négyes fokozatú volt, de az újabb, Irma névre keresztelt hurrikánt ma már az extrém veszélyes legmagasabb, ötös fokozatúra minősítették fel és a napokban készül lecsapni a karibi térségre és az Egyesült Államok dél-keleti partvidékére. A Barclays elemzői szerint az Irma által okozandó biztosított kár mértéke minden idők legnagyobbja is lehet, azaz akár a 125-130 milliárd dollárt is elérheti - számol be az anyagról a Zerohedge.

