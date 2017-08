Kiderült, hol zsákolják a legtöbb szuperpénzt

Mi is pontosan Ethereum?

A koreaiak adják a napon belüli forgalom legnagyobb részét

Question for my followers in Korea, why is Ethereum so popular there? pic.twitter.com/nugblS3xps — Jimmy Song (@jimmysong) 2017. augusztus 9.

A Goldman Sachs a következőképpen fogalmaz: Elsődlegesen egy platform, másodlagosan egy kriptodeviza. Az Ethereum a Bitcoin szellemi alapijaira épülő olyan újabb kriptopénz, amelyet már úgy írtak meg, hogy kifejezetten alkalmas legyen okosszerződések programozására. A nyílt forráskódú szoftverhez a programozók szabadon fejleszthetnek új applikációkat, többek között értékpapír kibocsátására, domain regisztrációra, hivatalos online szavazásra, crowdfundingra is használható. Az okosszerződés úgy működik, hogy például egy feltétel teljesülése esetén automatikusan lezajlik egy fizetési tranzakció. Az online fogadásban ez úgy néz ki, hogy ha valaki fogad egy focimeccsre, és bejön a tippje, akkor automatikusan megkapja a nyereményét. Így egy szerződés megszeghetetlenné válik, gyakorlatilag biztosítékokra sincsen szükség. Az Ethereum itt elszámolási egységként (pénzként) is tud viselkedni, és ahogy a Bitcoinnál, a hálózat számítási kapacitását biztosító bányászok is ebben a pénznemben kapják a fizetségüket.Egy BitCoin fejlesztő megfigyelte a 24 órás Ethereum forgalom alakulását, amiből az látható, hogy a közel 1,1 milliárd dolláros volumen harmadát a dél-koreai won adta, ami arra enged következtetni, hogy a koreaiak nagy tételben vásárolják a kriptopénzt. A fejlesztő azt látja, hogy míg az amerikai tranzakciók 100 dollártól 5-10 ezer dollárig terjednek, a koreai megbízások elérhetik a 100 ezer dollrárt darabonként. Szerinte ez annak tudható be, hogy a koreai felsőosztályba tartozó fiatalok befektetik a szüleik pénzét és akár menekülőtermékként is tekinthetnek az Ethereumra.A nagy forgalmat részben az magyarázza, hogy az első BitCoin tőzsdét akkor nyitották meg Koreában, amikor az árfolyam nagyot ralizott, így drágának találhatták a koreai befektetők. Nem így az Ethereumot, amelyet jóval alacsonyabb áron vehettek meg az első Ethereum tőzsdén 2015-ben, így benne lehettek abban az árfolyamemelkedésben, ami háromszorzhatta a befektetésüket pár nap alatt. Ezen kívül a média is támogatja a magas keresletet, de az is fontos tényező lehet, hogy a koreaiaknak fontos az, hogy tdják ki áll a szuperpénz mögött, az Ethereum esetében Vitalik Buterin, a BitCoin-nál azonban ezt nem lehet tudni.