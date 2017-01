Kifulladhat a Trump-rali, amint beiktatják elnöknek az ingatlanmogult

A világ hangos volt a Trump megválasztását követő ralitól, mert a megválasztott elnök masszív adócsökkentést, infrastrukturális beruházásokat és bürokráciacsökkentést harangozott be, sőt sokan a szenátus republikánus uralmát is jó hírnek vették.A Morgan Stanley elemzői csapata szerint azonban túlfűtött a rali, Adam Parker, a befektetési bank vezető amerikai részvényelemzője úgy gondolja, hogy olyan vállalatok részvényekeit is gőzerővel kezdtek venni a befektetők, amelyeknek a jelentéseiben valószínűleg még jónéhány gyorsjelentési szezonban nem fogunk szép számokat olvasni.Ettől függetlenül a befektetési bank elemzői is úgy gondolják, hogy a következő két évben az amerikai növekedés megindul majd, viszont arra is számítanak, hogy a republikánusok bizonytalanságot és volatilitást hoznak majd a gazdaságnak.A részvények árfolyama egyébként "pártatlan", vagyis körülbelül ugyanúgy teljesítettek átlagosan republikánus és demokrata elnökök vezetése alatt is: átlagosan éves 7 százalékot teljesített a Dow Jones republikánus elnökök alatt és 7,3 százalékot demokrata elnökök alatt.