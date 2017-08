Fordult a hangulat a nyugat-európai tőzsdéken 2017.08.08 16:44

Délután érkezett egy erős amerikai makroadat és ezzel párhuzamosan elkezdett erősödni a dollár a vezető devizákkal szemben, ennek tudható be az, hogy a német tőzsde már 0,3 százalékot emelkedett az egész napi gyengélkedése után és húzta magával a francia és az angol részvénypiacot is. A gyengébb euró jó az exportorientált vállalatoknak, többek között ez is magyarázza a részvényindexek erősödését.

A magyar tőzsdén nem hozott változást a dollár erősödése a BUX index fél százalékot esett ma.

A dollár közel 100 pontot erősödött az euróval szemben egy órán belül.