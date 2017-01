Kilőtt a GM, miután pozitív hírekkel örvendeztette meg a befektetőit

A General Motors bejelentette, hogy a 2016-os egy részvényre jutó nyeresége a korábban előre jelzett 5,5 és 6 dolláros sáv tetején teljesül majd. Ez önmagában nem nagy meglepetés, ugyanis az elemzői várakozások is arról szóltak, hogy a GM 6,01 dolláros EPS-et érhet el 2016-ban.Az viszont már komoly pozitív meglepetés volt, hogy az amerikai autógyártó azt is jelezte, hogy a makroökonómiai környezet javulásának, illetve a nagyobb profittal értékesíthető kisteherautók és SUV-k népszerűségének köszönhetően 2017 még eredményesebb év lehet, mint a tavalyi volt. A General Motors várakozásai szerint idén 6 és 6,5 dollár között alakulhat az egy részvényre jutó nyereség, míg az elemzői konszenzus csupán 5,76 dollár volt.A hírnek örültek a befektetők a GM árfolyama közel 4 százalékot erősödött kedden, így 37,35 dolláron zárt. Napközben viszont 38 dollár felett is járt az árfolyam, amelyre 2015-ben volt példa utoljára.