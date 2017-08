Kilőtt a magyar szállodák forgalma az első félévben

Az elemzés szerint a szállodák bruttó szobaárbevétele 104,57 milliárd forintra nőtt, a szállodák összes bruttó forgalma 179,13 milliárd forintra emelkedett. A budapesti szállodák az első fél évben 12 százalékkal magasabb, 58,8 milliárd forint bruttó szobaárbevételt, és 91,36 milliárd forint összes bruttó forgalmat értek el, ez utóbbi csaknem 20 százalékos növekedésnek felel meg. A balatoni régióban a szállodák mutatói szintén kétszámjegyű növekedést értek el: összes forgalom az első fél évben 13,1 százalékkal, a szobaárbevétel 13,8 százalékkal múlta felül a bázist.A jelentés felhívta a figyelmet arra, hogy január és június között a szállodákban jelentkező összes vendégéjszaka 42,3 százaléka, a belföldi vendégéjszakák 10,6 százaléka, a külföldi vendégéjszakák 66,3 százaléka, az összes szállodai árbevétel 51 százaléka, szoba árbevétel 56,2 százaléka budapesti hotelekben realizálódott, miközben a szállodai kapacitás közel 33 százaléka volt Budapesten.Január és június között a közép-kelet-európai régióban vizsgált 5 főváros - Bécs, Budapest, Prága Pozsony, Varsó - között Budapest az egy kiadható szobára jutó szobaárbevétel (REVPAR mutató) alapján 58,8 euróval a 3. helyet érte el Bécs és Prága mögött, Pozsony és Varsó előtt.Az első félévben országos szinten a 3 csillagos hotelek teljesítménye javult a legnagyobb mértékben: ezeknél a bruttó REVPAR (6 689 forint) 22,9 százalékkal múlta felül a bázist.Az első fél évben a belföldi vendégéjszakák 7,9 százalékkal, a külföldiek 12,7 százalékkal nőttek. A külföldi vendégszám növekedés főleg a Budapest iránti továbbra is jelentős keresletnövekedés eredménye a jelentés szerint.A belföldi kereslet szempontjából fontos SZÉP-kártya forgalom a hazai szállodákban, az első félévben 7,538 milliárd forint volt, ami a bázisnál 11,3 százalékkal nagyobb. Ez a magyarországi hotelek 34,457 millió forint belföldi szállásdíj bevételének 21,9 százalékát tette ki. Az első fél évben 8 szálloda nyílt meg 407 szobával, ebből 4 Budapesten.Az első féléves erőteljes növekedés azért is érdekes, mert ebben még nincs benne a július közepén kezdődött vizes világbajnokság, mely valószínűleg a második félév elejét is megdobta a magyar szállodákban.