A nap második felében is kitart a jó hangulat a tőzsdéken, a BUX már 0,4 százalékos pluszban áll. Ez a blue chipek közül főként a Mol papírjainak köszönhető.

A délelőtti esést felváltó emelkedés főként a nyugat-európai tőzsdéken tapasztalható javuló hangulattal magyarázható, a német és a francia tőzsde is 0,3 százalékot emelkedett, az olasz pedig már közel egy százalékot.

Nagyot zuhantak a kispapírok, de vannak kivételek 2017.08.24 10:46

A délelőtti kereskedésben az Appeninn-papírok árfolyama esett a legtöbbet, közel 15 százalékot, 200 millió forintos forgalom mellett így az augusztus 17-i 435 forintos csúcs óta már közel 30 százalékot esett, ennek ellenére az idei egész évet tekintve 36 százalékot emelkedett az árfolyam.

A Nordtelekom-papírok árfolyama közel hét százalékot esett 22 millió forintos forgalom mellett, ennek ellenére az idei egész évet tekintve az árfolyam duplájára emelkedett. A Nordtelekom a magyar internet piac egyik szereplője, a mobilinternet mellett bérelt vonali és ADSL internet szolgáltatással, telefonszolgáltatással, szerver elhelyezéssel is foglalkozik, a T-com és Invitel hálózata mellett a Vodafone hálózatán is teljes körű internet szolgáltatást tud nyújtani.

A BIF-papírok árfolyama közel 10 százalékot esett ma, a júliusi csúcshoz képest pedig mr ötven százalékot. Ennek ellenére idén összességében több, mint duplájára emelkedett az árfolyam. A társaság ingatlanportfoliójába jelenleg 10 épület, illetve Budapesten a III. kerületben számos építési telek tartozik. Az épületek többsége Budapesten található, jelentős részük a belvárosban, illetve a tágabb értelemben vett iroda negyedekben. A kedvező adottságokkal rendelkező ingatlanok hasznosításukat tekintve főként irodaházak, de található közöttük parkolóház és kastélyszálló is.

A kis kapitalizációjú vállalatok között vannak kivételek is, a CIG Pannonia-papírok árfolyama például már közel hat százalékos pluszban is volt, ami annak tudható be, hogy a vállalat történetében először részvényenként 10 forintos osztalékot fizet. Eddig 40 millió forint értékben kötöttek üzletet a befektetők.

Az Enefi-részvények árfolyama már öt százalékot emelkedett, kiemelkedő negyedmilliárd forintos forgalom mellett. Összességében idén 58 százalékot ralizott az árfolyam. A cég az ESCO (energy saving company) szolgáltatások terén tevékenykedik. Az energiaköltség-megtakarításból megtérülő, saját beruházásból történő energetikai átszervezéseket hajt végre, amelyeket a beruházást követően hosszú futamidőn keresztül karbantart és üzemeltet.