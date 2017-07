Tovább emelkedik az OTP 2017.07.05 09:30

A délelőtti percekben a DAX (+0,2%) is kezd magához térni, míg a magyar tőzsde is tovább emelkedik, ami főként az OTP (1,4%) papírjainak köszönhető. Itt a sztori az, hogy egyre közelebb van egy kisebb román bank, a Banca Romaneasca eladása, és elképzelhető, hogy az OTP is a potenciális vevők között van, így valószínűleg a befektetők részben ennek a hírére kezdték el venni a vállalat papírjait.