Kilőttek a Mészáros-papírok

Nagyot emelkedett ma az Opus és a Konzum árfolyama

A jó nemzetközi hangulaton túl az erős első féléves számok és a cégek vezetőinek nyilatkozatai is segítették az árfolyamemelkedést

Kilőttek az árfolyamok

Ma azonban újra megtáltosodott a két papír, az Opus már 10,8, a Konzum pedig 9,5 százalékos pluszban is állt, jelenleg mindkét papír közel 5 százalékos emelkedésnél tart.

Miért emelkedik az árfolyam?

Egyrészt jó a nemzetközi befektetői hangulat, az európai tőzsdék (a katalán népszavazást követő botrányok miatt a spanyol kivételével) a múlt pénteki ralit követően tovább emelkednek

Az Opus és a Konzum is erős első féléves eredményről számolt be múlt hét pénteken, piaczárást követően

Az Opus vezérigazgatója és a Konzum vezérigazgató-helyettese is nyilatkozott a gyorsjelentést követően a Világgazdaságnak. Fekete Péter, a Konzum vezérigazgató-helyettese arról beszélt, hogy az év második felében is hasonló ütemű eredménynövekedésre számít, mint ami az első félévben is látható volt, Ódorné Angyal Zsuzsa, az Opus vezérigazgatója pedig azt mondta, hogy a portfólióba illő elemekkel bővülne a társaság, további terjeszkedés, akvizíció sincs kizárva

Az elmúlt hetekben relatíve nyugodt volt a kereskedés a Mészáros Lőrinchez köthető magyar tőzsdei részvényekben, az Opusban és a Konzumban, főleg, ha a június-júliusi időszakhoz hasonlítjuk az elmúlt heteket, nyár elején ugyanis napokig limittel emelkedett a két cég részvényárfolyama, az Opus esetében 15, a Konzumnál pedig 20 százalék volt a lépésköz.Az árfolyamemelkedés mögött a kedvező nemzetközi hangulaton túl az is áll, hogy a két vállalat múlt hét pénteken, piaczárást követően tette közzé első féléves számait, amiből kiderült, hogy a Konzum 2,6, az Opus pedig 2 milliárd forint adózott eredményt ért el, mindkét társaságnál masszív bevétel- és eredménybővülés látszik, nagyrészt amiatt, hogy az egy évvel korábbihoz képest jelentősen bővült mindkét társaság konszolidációs köre. Konzum eredménykimutatása első ránézésre furcsa számokat tartalmaz , hiszen az értékesítés nettó árbevétele csak 37,2 millió forint, miközben az adózott eredmény 2,6 milliárd forint, a teljes átfogó jövedelem pedig 4,19 milliárd forint volt az idei első félévben, de a furcsaságokra természetesen van magyarázat. A vállalat nettó árbevételében csak a Konzum csoport alapkezelői tevékenységéből származó bevételek jelennek meg, ezzel szemben az adózott eredményben már a társvállalatok eredménye is megjelenik (2,88 milliárd forint), az eredménynek egyébként a 95 százalékát a turisztika adta. A 4,19 milliárd forintos teljes átfogó jövedelem pedig úgy jön ki, hogy abban a 2,6 milliárd forintos adózott eredményen felül a szintén tőzsdén jegyzett Opusban lévő részesedés valós értéken történő kimutatása miatti 1,57 milliárd forintos átértékelés is benne van. Ehhez talán még azt érdemes hozzátenni, hogy mivel az Opus árfolyama június 30 óta tovább emelkedett (jelenleg 213 forinton áll), a következő negyedévekben további pozitív átértékelési hatásokkal lehet számolni.A Konzum mai árfolyamemelkedésében az is szerepet játszik, hogy a gyorsjelentésben a vállalat menedzsmentje pozitívan ítélte meg a csoport helyzetét rövid és hosszú távon egyaránt, és további jelentős növekedési potenciált lát Magyarországon, illetve a közép- és kelet-európai régióban. A vezetőség a 2017-es pénzügyi évre az eredményesség hasonló ütemű növekedését várja a csoport cégeinek és a hosszú távú tőkepiaci tevékenységének várható további javulásának köszönhetően.A Konzumhoz hasonlóan az Opus is hasított az idei első félévben , szinte minden fontosabb eredménysoron elképesztő növekedést látunk, jól jellemzi a vállalat idei teljesítményét, hogy az első féléves gyorsjelentésben szerényen megjegyzik, hogy a jelentés azon konszolidált adatok részletes elemzésére tér ki, amelyek esetében a változás meghaladja a 20 százalékot, továbbá azon esetekben, melyek lényeges információt hordozhatnak.A vállalat árbevétele több mint ötszörösére, 3,29-ről 17,4 milliárd forintra ugrott, az összes működési bevétel (az aktívált saját teljesítmények értékével és az egyéb működési bevételekkel együtt) 3,95-ről 19,37 milliárd forintra emelkedett, a növekedés elsősorban abból adódik, hogy a konszolidációs körbe azóta média- (Mediaworks csoport) és mezőgazdasági portfólió is került. Itt érdemes megjegyezni, hogy a menedzsment előrejelzése szerint az év második fele sok szempontból még erősebb lehet, hiszen a nehézipari és a mezőgazdasági szezonalitás miatt az év második fele lényegesen erősebb, hiszen a második félévben realizálódik az árbevétel meghatározó része. A működési bevételeknek egyébként a 73 százalékát a médiaszegmens adta, 20 százaléka a nehézipari szegmensnél keletkezett, a mezőgazdaság 4, az építőipar 2, a szálloda pedig 1 százalékkal járult hozzá a bevételekhez.A bevételek megugrásával párhuzamosan a működési költségek is nagyot emelkedtek, 4,7-ről 18 milliárd forintra bővültek ezek a költségek, ezen belül a személyi jellegű ráfordítások 1,38 milliárd forintról 6 milliárd forintra ugrottak, maga az Opus Global egyébként csupán 4 főt foglalkoztat, a cégcsoport alkalmazottainak száma azonban 2045 volt június végén.Mivel a bevételek a költségeknél nagyobb mértékben nőttek, az Opus a tavalyi 774 milliós veszteség után idén már 1,29 milliárd forintos üzemi eredményt ért el, az adózott eredmény a tavalyi 767 millió veszteség után közel 2,1 milliárd forint nyereség lett.