A BUX lemaradó volt az európai részvénypiacokhoz képest, a hazai tőzsde indexe 0,3 százalékos plusszal zárta az év első kereskedési napját. A forgalom az átlagosnál jóval alacsonyabb, 2,1 milliárd forint volt. A vezető részvények közül az OTP pénteki záróértékén fejezte be a kereskedést, a MOL 1,1 százalékos emelkedéssel zárt, a Magyar Telekom 0,8 százalékot emelkedett, a Richter viszont 0,3 százalékot esett.

Az egyedi hazai nagypapírok továbbra is vegyesen teljesítenek, a Richter közel 1 százalékos csökkenést mutat, míg az OTP minimális, 0,1 százalékot gyengült. A többiek közül a Mol közel 1 százalékot erősödött, a Telekom pedig mintegy 0,5 százalékot.

Nagy fordulat a tőzsdéken 2017.01.02 09:27

A nap elején még lefelé mozdultak a fontosabb európai részvényindexek, mostanra azonban egyre nagyobb pluszban áll a német, a francia és a brit tőzsde is, 1-1,3 százalékos az emelkedés. Az ok egyrészt az, hogy a várakozásoknál jobb lett az olasz beszerzésimenedzser index decemberi értéke, és az is felfelé húzta az olasz részvényeket, hogy a Banco Popolare és a Banco Popolare di Milano összevonásával létrejött Banco BPM árfolyama közel 6 százalékot emelkedett. Az olasz bankpapírok szárnyalása felfelé húzza az európai bankszektort, a Commerzbank árfolyama 3, a Deutsche Banké 2 százalékkal került feljebb.

A német tőzsde emelkedését egyébként az is segíti, hogy az elmúlt néhány nap kereskedési sávjából sikerült kitörnie a DAX-nak, amely a 11480 pont körüli ellenállást sikeresen áttörte.