Kínai cég vett bele a Snapchatbe

A vártnál jóval kisebb bevételről és újabb veszteséges negyedévről számolt be a Snapchat anyavállalata, a Snap kedden közzétett negyedéves gyorsjelentésében, amire zuhanni kezdett az árfolyam: a zárás után több mint 16 százalékot estek a papírok.De a Snap sorozatos gyenge teljesítménye ellenére úgy tűnik, hogy a kínai internetes óriás, a Tencent bizalmat szavazott a cégnek. Egy nappal a gyorsjelentés után közölte, hogy 10 százalékos részesedést vásárolt a Snapben: a negyedév során összesen 145,8 millió darab részvényt vett.A Tencent a legnagyobb kínai üzenetküldő alkalmazás. Már korábban is beszállt a Snapbe, 2012-ben és 2013-ban, akkor még tőzsdén kívül.A Snap árfolyama most 10 százalékos mínuszban áll a nyitás előtti kereskedésben.