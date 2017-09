Kínai csúcsmobilok kontra iPhone: jön a nagy összecsapás

Apple

arany, ezüst és sötétszürke színben kapható

64 és 256 GB tárhellyel vásárolható meg

hatmagos Apple A11 Bionic processzorral fut

4,7 colos LCD-kijelzőt kapott, 1334 X 750 pixel (Retina HD) felbontással

IP67 szabvány szerint vízálló

12MP főkamera, 7MP elülső kamera, 4K-videófelvétel

699 dollártól

arany, ezüst és sötétszürke színben kapható

64 és 256 GB tárhellyel vásárolható meg

hatmagos Apple A11 Bionic processzorral fut

5,5 colos LCD-kijelzőt kapott, 1920 X 1080 pixel (Retina HD) felbontással

IP67 szabvány szerint vízálló

12MP duplalencsés főkamera, 7MP elülső kamera, 4K-videófelvétel

799 dollártól

Általánosságban elmondható, hogy a csúcstelefonok tudásukat tekintve nagyon hasonlóak, nehéz helyzetben vannak a mobilgyártók, ha valami újat akarnak mutatni. A kínai csúcsmobilok külsőleg is, belsőleg is felveszik a versenyt az Apple és a Samsung készülékeivel és olcsóbak is, így valamivel meg kell indokolni a prémium árazást. Az Apple ennek nagymestere, valóságos rajongótábort épített ki magának, akik közül valószínűleg sokan meg fogják venni az új 1000 dolláros iPhone-t is.Három új telefont mutatott be szeptemberben az Apple a karácsonyi szezonra készülve. A tavalyi modellek feljavított változatait, az iPhone 8-at és az iPhone 8 Plust, valamint a tizedik évfordulóra készített iPhone X-et, ami merőben új dizájnt kapott, mint az elődök.iPhone 8iPhone 8 Plus

Forrás: AFP, fotós: Josh Edelsohn

ezüst és sötétszürke színben kapható

64 és 256 GB tárhellyel vásárolható meg

hatmagos Apple a11 Bionic processzorral fut

5,8 colos OLED-kijelzőt kapott, 2436 X 1125 pixel felbontással, ami szinte a teljes előlapot kitölti

IP67 szabvány szerint vízálló

12MP duplalencsés főkamera, 7MP elülső kamera, 4K-videófelvétel

999 dollártól

iPhone X

Forrás: AFP, fotós: Josh Edelsohn

Huawei

fekete, ezüst, arany, zöld és kék színben kapható

32 és 64 GB belső tárhellyel vásárolható meg, de microSD-kártyával akár 256GB méretig bővíthető

nyolcmagos HiSilicon Kirin 960 processzorral fut

5,1 colos kijelzőt kapott a telefon, 1920 X 1080 pixel felbontással

kétlencsés a főkamera, 20MP és 12MP felbontással, az elülső kamera pedig 8MP

az ár körülbelül 500 euró

Februárban a barcelonai mobilkiállításon mutatta be az idei évre szánt csúcstelefonját, a P10-et és a nagyobbik változatát, a P10 Plust a Huawei. A modellek a felsőkategóriát képviselik, de a kínai gyártó Honor márkanév alatt is árul okostelefonokat, amivel az olcsóbb okostelefonok piacán versenyez.Huawei P10

Forrás: AFP, fotós: Lluis Gene

fekete, ezüst, arany, zöld és kék színben kapható

64GB belső memória, microSD kártyával 256GB-ig bővíthető

nyolcmagos HiSilicon Kirin 960 processzorral fut

5,5 colos kijelzőt kapott a telefon, 2560 X 1440 pixel felbontással

kétlencsés a főkamera, 20MP és 12MP felbontással, az elülső kamera pedig 8MP

az ár körülbelül 650 euró

fekete, ezüst, arany, kék és zöld színben kapható

64 és 128GB belső memória, microSD kártyával 256GB-ig bővíthető

nyolcmagos HiSilicon Kirin 960 processzorral fut

5,15 colos kijelző, 1920 X 1080 pixel felbontással

kétlencsés a főkamera, 20MP és 12MP felbontással, az elülső kamera pedig 8MP

az ár körülbelül 400 euró

Huawei P10 PlusHonor 9

Forrás: Shutterstock

HTC

ezüst, kék, fekete, fehér és piros színben kapható

64 és 128Gb tárhellyel vásárolható meg, micro SD kártyával 256 GB-ig bővíthető

nyolcmagos Qualcomm Snapdragon 835 processzorral fut

5,5 colos kijelző, 2560 X 1440 pixel felbontással

12MP főkamera és 16MP elülső kamera

az ár körülbelül 700 euró

2017 májusában mutatta be a jobb napokat is megélt HTC az idei évre szánt csúcstelefonját, az U 11-etHTC U11

Forrás: HTC

LG

fehér, fekete, arany, kék, fehér és ezüst színben kapható

32, 64 és 128GB tárhellyel vásárolható meg, ami 256GB-ig bővíthető microSD-kártyával

nyolcmagos Qualcomm Snapdragon 821-es processzorral működik

5,7 colos kijelző, 2880 X 1440 pixel felbontással

kétlencsés 13MP főkamera é 5MP elülső kamera

az ár körülbelül 430 euró

A mobilgyártók nagy éves barcelonai kiállításán mutatta be februárban az LG a 2017-es csúcsmobilját, a G-sorozat következő tagját, a G6-otLG G6

Forrás: AFP, fotós: Josep Lago

Oneplus

fekete és ezüst színekben kapható

64 és 128GB tárhellyel vásárolható meg és nem bővíthető

nyolcmagos Qualcomm Snapdragon 835 processzor

5,5 colos kijelző, 1920 X 1080 pixel felbontás

kétlencsés, 16 és 20MP kamera, 16MP elülső kamera

az ár körülbelül 500 euró

A kínai mobilgyártó új készüléke, a Oneplus 5 júniusban került az üzletekbe

Forrás: Oneplus

Samsung

fekete, szürke, ezüst, arany és kék színben kapható

64GB tárhellyel árulja a Samsung, de 256GB-ig bővíthető microSD kártyával

nyolcmagos Qualcomm Snapdragon 835 processzorral fut

5,8 colos kijelző, 2960 X 1440 pixel felbontással

12MP főkamera, 8MP elülső kamera

az ára 610 euró

fekete, szürke, ezüst, kék, arany és rózsaszín színekben kapható

64GB és 128GB tárhellyel árulja a Samsung, de 256GB-ig bővíthető

nyolcmagos Qualcomm Snapdragon 835 processzorral fut

6,2 colos kijelző, 2960 X 1440 pixel felbontással

12MP főkamera, 8MP elülső kamera

az ára közel 700 euró

fekete, arany, szürke, kék és rózsaszín színekben kapható

64, 128 és 256GB tárhellyel vásárolható meg

nyolcmagos Qualcomm Snapdragon 835 processzorral fut

6,3 colos kijelző, 2960 X 1440 pixel felbontás

12MP főkamera, 8MP elülső kamera

az ára közel 1000 euró

A Samsung a Galaxy-sorozat új tagjaival hozta be a "divatba" a keret nélküli előlapot és a telefon széléig kihúzott kijelzőt. Tavasszal a Galaxy S8-at és a Galaxy S8+ dobta piacra a Samsung, nyáron pedig phabletjét, a Note 8-at.Galaxy S8Galaxy S8+Galaxy Note 8

Forrás: AFP, fotós: Don Emmert