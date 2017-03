Kínaiaké lehet a Forbes

400 millió dolláros

Az Intergated Whale Media Investments (a magazin kiadójának 95 százalékos tulajdonosa) a HNA Group mellett egy másik kínai médiavállalattal is tárgyal és még további potenciális érdeklődőket keres. Szeretne túladni a tulajdonán, vagy annak egy részén.A becslések szerint legalábbtranzakcióról van szó. A magazint 100 évvel megalapító Forbes család 3 éve döntött úgy, hogy kiszáll az irányításból. Akkor a hongkongi befektetői csoport, az IWM szerzett többségi tulajdont. Az adásvétel 3 éve 475 millió dollárra értékelte a Forbes Media céget.A mostani egyik potenciális vásárló, a HNA a világ 500 legnagyobb vállalata között a 353. helyet foglalja el a Forbes listáján. Több mint 100 milliárd dollárnyi eszközzel rendelkezik, főként a légiközlekedési és a logisztikai szektorban. Mostanában elkezdett nyitni olyan új területek felé, mint a pénzügy, vagy a média: tavaly 80 százalékos részesedést vettek egy kínai médiacégben, ami egy mérvadó helyi magazin weboldalát működteti.Ezzel egyidőben a kínai kormányzat azon dolgozik, hogy globális jelenlétét és befolyását erősítse. Tavaly a kínai állami televízió bejelentette, hogy egy új média platformot indít, amivel a márkát segítheti a tengerentúlon. A kínai internetes kereskedelmi cég, az Alibaba is egyre több médiapiaci érdekeltségben vásárolt be az elmúlt néhány évben, például az egyik angol nyelven publikáló hongkongi lap üzemeltetőjében vett részesedést.