A kora délutáni kereskedésben megállt az esés a nyugat-európai tőzsdéken és a zárór előtt két órával már pluszokat is látunk Európában. Az osztrák és az olasz tőzsde mérsékelt pluszban van, a magyar tőzsde is szépen visszakapaszkodott, így már csak 0,15 százalékos esésben van a BUX index értéke.

A vezető nyugat-európai részvényindexek és a régiós tőzsdék között középmezőnyben van a BUX index, amely eddig közel fél százalékot esett. A délutáni kereskedésben megállt a részvényindexek esése, a BUX is már négy órája oldalazik, ami annak köszönhető, hogy a blue chip papírok árfolyamesése is megállt. Az OTP-részvények árfolyama például közel egy százalékos esésből fordult vissza, jelenleg fél százalékos esésben van.

Évekig azért volt érdemes figyelni a Deutsche Telekom (DT) amerikai cégének, a T-Mobile US-nek a sorsát, mert ha azt eladják, akkor a befolyó összeg egy részéből akár a Magyar Telekom részvényeire is költhetne a DT, és akár ki is vezethetik a Magyar Telekomot a tőzsdéről. Ennek a valószínűsége most ismét csökkent, mert a németek abban gondolkodnak, hogy inkább összeolvasztanák az amerikai cégüket egy versenytárssal, a Sprinttel. Ezt egyébként már korábban is tervezték, most azonban úgy látja a DT menedzsmentje, hogy Trump elnöksége alatt nagyobb az esély, mint korábban.

Ma egyébként a blue chipek közül egyedül a Telekom-papírok árfolyama emelkedik.

