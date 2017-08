Kísérti a 2010-es katasztrófa a BP-t

Az olajvállalat 684 millió dolláros nettó eredménye ugyan azt jelenti, hogy a profit egy sikertelen angolai kutatási projekt, illetve egy ezzel összefüggő 753 millió dolláros leírás következtében kevesebb mint felére csökkent az első negyedévhez képest, de így is jócskán meghaladta a társaság saját elemzői konszenzusa által előre jelzett 500 millió dollárt. Egy évvel korábban, 2016 második negyedében a BP 720 millió dolláros, míg 2017 első negyedévében 1,51 milliárd dolláros nyereséget realizált. A készpénztermelés erőteljes volt, Európa harmadik legnagyobb olajvállalata 4,9 milliárd dolláros cash flowt termelt az egy évvel korábbi 3,88 milliárdot követően.A társaság ugyanakkor még mindig nyögi a 2010-es mexikói-öbölbeli olajszivárgás anyagi következményeit. Az első félévben 4,2 milliárd dollár kifizetési kötelessége volt, amihez a második félévben egy további 0,3-1,3 milliárd dolláros kiadás társulhat a BP becslései szerint. Részben ezért nettó adósságállománya 39,8 milliárd dollárra nőtt 2017 júniusának végére, az egy évvel korábbi 30,9 milliárd dollárról. Míg a jelek szerint Európa olajipari nagyjai, így például a Royal Dutch Shell is, kezdenek visszatérni az elemzői várakozásokat meghaladó növekedéshez, a BP tehát továbbra sem képes bevételeiből kiadásait fedezni, ami egyebek mellett a bizonytalan osztalékkilátások miatt is nyomást helyez a társaság részvényeinek árfolyamára.A második negyedben az egy évvel korábbi 45 dollár körüli szintről 50 dollár közelébe emelkedett az átlagos olajár, minimálisan eltérve az első negyedévtől.Az árfolyam idén körülbelül 13 százalékkal gyengült. A társaság papírjai a hétfői kereskedést közel fél százalékos erősödéssel zárták.

(Bloomberg)