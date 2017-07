Kiszivárgott a terv - Így mentenék meg a dízeleket

A szoftverfrissítésekkel az autóipar képes lesz körülbelül 20 százalékkal mérsékelni az autók nitrogén-oxid-kibocsátását - idézte a Reuters meg nem nevezett forrását. A frissítés hatásainak figyelemmel követésére bizottságot fognak felállítani, különös tekintettel arra, hogy elkerülhető legyen a dízelmotoros autók városokból történő kitiltása.

Az úgynevezett dízelbotrány 2015-ben robbant ki, miután a Volkswagen bevallotta, hogy manipulálta az autók kibocsátási értékeit vizsgálni hivatott teszteken. Ezt követően a tejes autóipar nyomás alá került, és egymást követték az ellenőrzések, amellyel a számos légúti és daganatos betegség kialakulásáért okolt nitrogén-oxid valós emissziós értékeit, illetve az esetleges további csalásokra igyekeztek fényt deríteni.

A most megszellőztetett mentőcsomag keretében, amelyek megfelelnek a legutóbbi emissziós standardoknak (Euro-6, Euro-5).A német autóipari szakértők és az ország szakminisztere, Alexander Dobrindt augusztus 2-án csúcstalálkozón vitatják meg a kérdést, a most kiszivárgott tervet pedig várhatóan augusztus 4-én mutatják be hivatalosan is.Azállítólag akár 850 ezer dízelmotoros autón frissítené a motorszoftvert, a hat- és nyolchengeres modellek frissítése minden ügyfél számára ingyenes lesz. Korábban ajelentette be, hogy 220 millió eurót költ hasonló céllal a több mint 3 millió európai dízel Mercedes-Benzre.Az értesülés valószínűleg. Elzbieta Bienkowska, az Európai Unió belső piacért, valamint az ipar-, a vállalkozás- és a kkv-politikáért felelős biztosa ugyanis a napokban mind a 28 EU-tagállam szakminiszterének levelet küldött , amelyben azt írta, a Volkswagen mellett még mindig számos egyéb márka mutat túl magas kibocsátási értékeket valós vezetési körülmények között. Elzbieta Bienkowska szerint nyugtalanító, hogy nem a piacfelügyeleti hatóságok fedezték fel a problémákat, és egyértelmű, hogy a nemzeti piacfelügyeletek hatékonyságának jívatására van szükség. A levél szerint a nem megfelelő modelleket ki kell vonni a piacról idén és jövőre; a biztos ugyanakkor arra is figyelmeztette a tagállamokat: tartózkodjanak attól, hogy szigorú helyi behajtási tilalmat vezessenek be a járművekre.