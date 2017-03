Kit érdekel, ha valami drága, ha még drágább is lehet?

Tízszeres túljegyzés mellett jegyezték le a befektetők a Snap részvényeit, az eredetileg tervezett 14-16 dolláros ársávnál is magasabban, 17 dolláron keltek el a vállalat papírjai, összesen 20 millió darab részvényt bocsátott ki a társaság, amivel 3,4 milliárd dollárnyi tőkét vont be a Snap, a cég teljes értéke az 1,16 milliárd darab összes részvénnyel kalkulálva 19,7 milliárd dollár, az átváltható részvényeket és a részvényopciókat is figyelembe véve már 1,39 milliárd darab részvénnyel kalkulálva pedig 23,6 milliárd dolláros piaci kapitalizáció adódik.

A részvények nem járnak szavazati joggal, a kontrollt teljes mértékben megtartották a korábbi tulajdonosok.

A Snap árazása már most is igencsak feszes, a vállalat az életciklusának korábbi szakaszában megy tőzsdére, mint a Facebook, a 2017-re várt árbevétel 21,4-szeresén árazzák jelenleg a papírokat, miközben a Facebook, amely a Snapchat 158 millió naponta aktív felhasználójánál jóval nagyobb felhasználói körrel, 1,2 milliárd naponta aktív felhasználóval rendelkezik, 10,5-ös P/S-szorzón forog.

A Snap részvényeivel ma kezdődik a kereskedés a New York-i tőzsdén, a részvények tickere SNAP.

