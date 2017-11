Kitart az emelkedés a tőzsdéken

Mik az előjelek a tőzsdéken?

Tegnap jó volt a hangulat az amerikai részvénypiacokon, a vezető részvényindexek mérsékelt emelkedést mutattak. A hétvégi szaúd-arábiai letartóztatások azonban negatívan hatottak az egyes cégek árfolyamára.

A WTI típusú kőolaj határidős árfolyama csaknem 3%-kal 57 dollár fölé emelkedett.

Tegnap Nyugat-Európában nem láthattunk nagyobb elmozdulásokat, míg a magyar tőzsde felülteljesítőként 0,9 százalékot erősödött, ami főként a Mol (+1,8%) és az Magyar Telekom (+1,8%) papírjainak volt köszönhető.

Ázsiában kifejezetten jól teljesítenek a tőzsdék a reggeli kereskedésben, a japán Nikkei 26 éves csúcsa közelébe emelkedett, míg a hongkongi Hang Seng 1,2 százalékot, a kínai Shanghai Composite értéke pedig 0,8 százalékkkal került feljebb.

A határidős részvényindexek álláa alapján Európában is folytatódhat az emelkedés nyitáskor.

Mire figyeljjünk?

Kedden reggel közli az MNB a nemzetközi tartalékok októberi adatát. Az utóbbi három hónapban 22,3 milliárd euró körül stagnáltak a jegybank devizatartalékai, most az lesz a kérdés, hogy októberben érdemben változott-e a tartalékszint. Nem sokkal később kedd reggel közli a KSH a szeptemberi kiskereskedelmi forgalom első becslését. Az elmúlt hónapokban 4-5%-os volt a növekedés a fogyasztásban, most kiderül, hogy ez a bővülési ütem fenntartható-e. Délelőtt Németországból is érkezik friss ipari termelés-adat, illetve az Eurostat közli a kiskereskedelmi forgalom alakulását.