Kiterítette lapjait a Mercedes - Kiderült, mi állt a bomba meglepetés hátterében

A Daimler-csoport közel 754 ezer járművet értékesített globálisan, ami 10 százalékos növekedést jelentett az első negyedévben év/év alapon. Mercedesből közel 568 ezer (+14%), Mercedes-kamionból közel 94 ezer (-11%), kistehergépjárműből közel 87 ezer (+13%), míg buszból közel 5 400 darab (+12%) fogyott. A személyautók értékesítésének növekedését a kínai és az európai autópiac támogatta elsősorban, de az Egyesült Államokban is nőttek az eladások. Hogyha a teljes első negyedévet nézzük, akkor elmondható, hogy az egyes szegmensek közül az SUV szegmens és az E-osztály kifejezetten jól teljesített. Az eladások növekedésének köszönhetően a cég árbevétele 38,8 milliárd euró volt az első negyedévben, ami 11 százalékos növekedést jelentett év/év alapon.

A Daimler nem árult zsákbamacskát, már hetekkel ezelőtt bejelentette , hogy több mint 4 milliárd eurós üzemi eredményt ért el csoportszinten, amely 87 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. A mostani jelentésből kiderült, hogy a növekedés nem csak a korábban jelzett egyszeri tételekkel - ingatlanértékesítés, a HERE-ben meglévő részesedés értéknövekedése - volt magyarázható, hanem a meghatározó divíziók jó teljesítménye, valamit a kedvező devizahatás is hozzájárult. Érdemes külön megemlíteni, hogy a legjelentősebb személyautó üzletág üzemi eredménye 2,23 milliárd euró volt, így az üzemi marzsa meghaladta a 9,8 százalékot az első negyedév során. Ebben fontos szerepe volt annak, hogy a cégnek azokat az autóit vásárolták - E-osztály, SUV szegmens -, amelyek magasabb profittal értékesíthetőek.

A nettó eredménysoron közel 2,8 milliárd eurós eredmény született, amely duplája volt az előző év azonos időszakában elért eredménynek. Ez 2,53 eurós egy részvényre jutó nyereséget eredményezett, szemben az egy évvel korábbi 1,26 eurós értékkel.

Mindezeknek köszönhetően a Daimler az összes fontos soron messze meghaladta az elemzői várakozásokat.

Optimista a menedzsment

Mit mutat az árazás?

A cég vezetése szerint 2017 is erős év lehet a Daimlernél, az értékesítések, az árbevétel és az üzemi eredmény esetében is érdemi növekedésre számítanak.Az autógyártó szektorban a legtöbb cég árazása az idei eredménnyel számolt P/E-ráta alapján kifejezetten alacsony, a 6-8 közötti értékek vonzók a korábbi években látott magasabb értékekhez képest. A teljes képhez azonban hozzátartozik, hogy az elmúlt években a befektetők óvatossá váltak az autóipari papírokkal kapcsolatban, az iparág talán soha nem látott átalakulása (folyamatosan szigorodó károsanyag-kibocsátási szabályok, elektromos autók megjelenése, önvezető technológia várható térnyerése stb.), új szereplők megjelenése (tech cégek, most alapított autógyártók stb.) miatt korábban nem létező kihívásokkal szembesülnek az autógyártók. Ebben a környezetben a Daimler közel 8-as idei eredménnyel számolt P/E-ráta alapján viszont drágának tűnik úgy, hogy az elemzők szerint nemhogy nőni, hanem csökkenni fog a profitja a következő években.

Az elmúlt napokban erősödött az árfolyam

A Daimler árfolyama erősödött az elmúlt napokban, amely döntően a kedvező nemzetközi befektetői hangulattal volt magyarázható. Kedden a cég árfolyama közel 1,4 százalékot emelkedett, így 68,7 eurón zárt.