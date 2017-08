Kitört a 21. századi aranyláz - Ebből a buliból biztosan kimarad Magyarország

Nem tud annyi lítiumot kitermelni a globális bányászati ágazat, amennyit ne tudnának felszívni az elektromos autók és energiatároló rendszerek gyártói. A trend különösen Ausztráliában, a világ legnagyobb lítiumtermelőjében, illetve 90 milliárd dolláros bányászati iparágában szembetűnő. Észlelve a kereslet töretlen felívelését, a meghatározó bányatársaságok igyekeznek újabb kitermelési engedélyekkel biztosítani az ellátást a következő 20-30 évre is. Jelenleg négy helyszínen folyik termelés Nyugat-Ausztráliában, hamarosan pedig további három nagyprojekt keretében indulhat meg a termelés. Ausztrália mellett Kanadában, Chilében, Argentínában vagy akár Csehországban is nagyobb lítiumkitermelési projektek indulhatnak a következő időszakban.Jelenleg a lítium-kitermelés valaha volt legjelentősebb expanziója zajlik, a kínálat pedig alig képes lépést tartani a kereslettel. Értesüléseink szerint a lítium kínálat olyannyira nem képes tartani a lépést a kereslettel, hogy van olyan nagy német autógyártó, amelyik lítiumhiányra hivatkozva nem exportálja elektromos modelljét Magyarországra. Ahogyan Simon Moores, a Benchmark Mineral Intelligence vezérigazgatója fogalmaz, a helyzet jelenleg meglehetősen hasonlatos ahhoz, mint ami az olajszektorban a fénykorban, az 1960-as, '70-es években a Közel-Keleten uralkodott, amikor a BP, Shell és más nagy olajcégek egymással vetélkedve igyekeztek megvetni lábukat a legígéretesebbnek vélt lelőhelyeken. Mások pedig egyenesen az egykori aranylázhoz hasonlítják az iparágban kialakult hangulatot.

A Galaxy Resources lítium- és spodumenkitermelő bányája a nyugat-ausztráliai Ravensthorpe-ban

A világ legnagyobb lítiumbányája, a nyugat-ausztráliai Greenbushes éves termelői kapacitását több mint kétszeresére bővíti a kínai Tianqi Lithium és az egyesült államokbeli székhellyel rendelkező Albemarle alkotta Talison Lithium nevű konzorcium. Az 1888 óta aktív bányában eleinte ónt termeltek ki, napjainkban azonban immár a teljes globális lítiumtermelés 30 százaléka itt realizálódik az ausztrál kormány szerint. A Tianqi mintegy 578 millió dollárt tervez beruházni a kitermelés bővítésébe. A világszerte, például Írországban és Argentínában is érdekeltségekkel rendelkező Jiangxi Ganfeng Lithium 43 százalékos részesedéssel bír az ausztráliai Mt. Marion bányában is, májusban pedig a Pilbara Mineralsszal jelentős bányafejlesztési megállapodást kötött. A Shaanxi J&R Optimum Energy akkumulátorgyártó pedig júliusban kötött megállapodásával kívánja garantálni jövőbeli ellátását az Altura Mining projekt kitermeléséből.A trendet látva a Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), a világ második legnagyobb lítiumtermelője is történelmi lépésre szánta el magát. 2017 júliusában először kilépve Dél-Amerikából rögvest kötött egy megállapodást, miszerint 110 millió dollárral száll be a szintén nyugat-ausztráliai Mt. Holland projekt finanszírozásába, ezáltal 50 százalékos részt szerezve a Kidman Resources projektjében, amely a terv szerint legkésőbb 2021-ben állhat termelésbe. A chilei társaság mindemellett Argentínában is terjeszkedni kíván.Az egyebek mellett elektromos autók akkumulátorai számára is elsődleges alapanyagnak számító lítium-karbonát ára az elmúlt években kilőtt, és több mint megkétszereződött öt év alatt 2016-ig, kenterbe verve olyan egyéb, az erősödő kereslet nyomán szintén kiemelkedően jól teljesítő fémeket, mint a kobalt. A vélemények megoszlanak azt illetően, hogy a továbbiakban várható-e kínálati hiány a piacon, azonban az árak korrekciójuk mellett is a következőkben is messze az elmúlt évek átlaga fölött alakulhatnak majd.

A legerősebb kereslet már egyértelműen a kínai akkumulátorgyártók részéről jelentkezik. A kínai társaságok által tervezett akkumulátorgyárakból 2021-től évente mintegy 120 gigawattórányi tárolókapacitás jöhet ki, ami több mint háromszorosa a nevadai Tesla gigafactory elé célul kitűzött kapacitásnak. A globális lítiumion akkumulátor gyártás 55 százaléka már most is Kínában valósul meg, az Egyesült Államok részesedése mindössze 10 százalék. Kína fölénye várhatóan még nyomasztóbbá válik a következő években, a prognózisok szerint ugyanis részesedése 65 százalékra hízik 2021-ig.A folyamat egyik fő hajtóereje az elektromos autók következő években várható gyors terjedése lehet. Egyetlen Tesla Model S például annyi lítiumot tartalmaz, ami 10 ezer okostelefonban van. Az olajvállalatoktól is származó mértékadó előrejelzések szerint két évtizeden belül már több elektromos autó fog elkelni az újautópiacon, mint belsőégésű motorral felszerelt. Miután pedig az elektromos autók forradalmából a világ legnagyobb autógyártói sem kívánnak kimaradni, érthető módon éles vetélkedés zajlik közöttük a szükséges nyersanyagellátást biztosítandó. A hosszú távú ellátás érdekében igyekeznek közvetlenül a bányatársaságokkal felvenni a kapcsolatot; van olyan autógyártó, amelyik úgy igyekszik biztosítani a hosszabb távú ellátást, hogy százas nagyságrendben indított különféle lítiumos projekteket.

A bányaüzemeltetők persze szintén erősek érdekeltek az üzletben, a Galaxy Resources ausztrál bányaipari vállalat például gyakorlatilag végiglátogatta a meghatározó autógyártókat. Míg a Mineral Resources és a Galaxy idén indítotte el a lítium exportját Kína irányába, addig mások, például Pilbara Minerals 2018-ban tervezi elkezdeni a kivitelt. Ezek a fejlemények pedig egyúttal Ausztrália piacon betöltött vezető szerepét is bebetonozhatják. Nem egyedi példa a Mineral Resources esete, amely számára mérföldkő lehet 2017, lévén az idei lehet az első olyan üzleti éve, amikor már várhatóan nagyobb bevétele származik majd a lítiumból, mint korábbi fő profiljából, a vasérctermelésből.

Európában Ausztria, az Egyesült Királyság, Finnország és Csehország rendelkezik jelentősebb készletekkel, Szerbiában pedig a Rio Tinto szerint a világ legnagyobb készlete található, amelynek fejlesztése önmagában fedezné a globális kereslet 10 százalékát. Napjainkban ugyanakkor Európán belül csak Portugáliában bányásznak lítiumot, ott sem túlságosan nagy mennyiségben.

A lítium éves forgalom alapján jelenleg körülbelül 2,5 milliárd dolláros piaca egyelőre töredéke a nagyrészt tengeren bonyolódó 86 milliárd dolláros vasérc-kereskedelemnek, több bányacég pedig nem, vagy nem kizárólag a lítiumpiacon keresztül tervez részesedni az elektromos autók és az energiatárolási megoldások hódításából. A Fortescue Metals Group decemberben vált meg lítium-kitermelési portfóliójától, a BHP Billiton pedig a szintén emelkedő rézkereslet kielégítése révén kíván elsősorban profitálni a lehetőségekből. Ausztrália sem mond le ugyanakkor az akkumulátoripar egyéb nyersanyagok iránti fokozódó éhségének kielégítéséről, így a kobalt és grafit kitermelése is egyre nagyobb mértékben járulhat hozzá az ausztrál bányaipar exportbevételeihez.