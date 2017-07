Kiugró forgalomnövekedés az Alphabetnél

Az Alphabet árbevétele 21 százalékkal 26 milliárd dollárra nőtt, az üzemi eredmény 31 százalékkal 4,1 milliárd dollárra csökkent, a profit 28 százalékkal 3,5 milliárd dollárra csökkent. Az egy részvényre jutó eredmény 5,01 dollár lett, ami magasabb mint a 4,44 dolláros elemzői várakozás.

A bevételek az egy évvel korábbi második negyedévhez hasonlóan az idei második negyedévben is 21 százalékkal nőttek. A mobilkereső bevételekből és a YouTube reklámbevételekből jön a növekedés, ezzel párhuzamosan az is látszik, hogy a vállalatnak a bevételek egyre nagyobb százalékát kell megosztani a partnerekkel (TAC). Részben ez az, ami a profit csökkenését is okozta, másrészt viszont nagy szerepet játszott az EU 2,7 milliárd dolláros bírsága, amit azért szabott ki Brüsszel, mert a keresőcég előnyben részesítette a találatok között a saját webáruházát.Részben a büntetés, részben az emelkedő költségek miatt az operatív marzs 28 százalékról 16 százalékra esett vissza, a nettó profit marzs pedig 22,7 százalékról 13,5 százalékra esett vissza. Bár a bevételek továbbra is elképesztő ütemben nőnek, főként hogyha figyelembe vesszük, hogy mekkorára hízott időközben a vállalat, a költségek megugrása megijesztette a befektetőket, tegnap piaczárást követően közel három százalékot esett az Alphabet árfolyama.

Az Alphabetnek van egy jövő fókuszú üzletága, amely jelenleg masszívan veszteséges (772 millió dolláros veszteség), azonban olyan ígéretes projektek vannak benne, mint az önvezető autó, a Nest vagy a Google Fiber. Így nem véletlen, hogy a veszteségek ellenére a vállalat továbbra is befektet, mivel komoly árbevétel-növekedési potenciállal bírnak. A tavalyi második negyedévben elért 185 millió dolláros árbevétel után, idén a második negyedévben már 248 millió dollárra nőttek az üzletág bevételei.