Kiújuló félelmek hajtják fel az olaj árát

Az olajpiac kilátásairól is szó lesz a Portfolio Energy Investment Forum 2017 konferencián. Még nem késő regisztrálni. ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Az olajpiac érzékenységét érthetővé teszi, hogy a legutóbbi szankciós időszakban a globális olajkínálat napi mintegy 1 millió hordóval, több mint 1 százalékkal csökkent.

Az iráni helyzet múlt hét péntek óta ismét a tréderek figyelmének előterében van, miután Donald Trump élő televíziós beszédben jelentett be, nem hajlandó aláírni a háromhavonta esedékes igazolást arról, hogy Irán betartja a 2015-ben kötött többhatalmi atomalkut, mivel szerinte Teherán nem tartja be a megállapodás "szellemiségét". Amennyiben a kongresszus nem támogatja az új stratégiát, felmondja az Egyesült Államok részvételét a többhatalmi megállapodásban - szögezte le az Egyesült Államok elnöke. Trump azt is elmondta, az amerikai kormány újabb, kemény szankciókat vezet be, s ezek elsősorban az iszlám Forradalmi Gárdát érintik; szavai szerint már felhatalmazást is adott a pénzügyminisztériumnak a szankciók életbe léptetésére. A kongresszusnak 60 nap áll a rendelkezésére arra, hogy eldöntse, újabb gazdasági szankciókat vet-e ki Iránra, miután az atomalku értelmében megszüntetteék a korábbi szankciókat.Bár az elemzők többsége ezúttal nem számítanak ekkora hatásra, főleg, ha egyedül az USA vezet be új intézkedéseket, ezzel együtt a piac megzavarására egyértelműen alkalmasnak tartanának egy ilyen lépést.Ezzel egy időben a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének második legnagyobb olajtermelője, Irak is újra bizonytalansági tényezővé vált. Az iraki katonai erők ugyanis helyi kormányzati jelentések szerint vasárnap elkezdtek közeledni az ország olajkitermelő vidéke, illetve a kurd erők egyik fontos légibázisa felé. A régió, illetve az észak-iraki régióból a Mediterráneumig húzódó olajvezeték szerepe ugyanis jelentős a nemzetközi olajellátásban.Ráadásul egy, az éjjel az Egyesült Államokban történt olajkútrobbanás - ha kisebb mértékben is, de szintén fölfelé hajtja az árakat. Az esetben többen megsérültek, a kitermelést ugyanakkor nem befolyásolja jelentősen. A tengerentúlon termelésbe állított új kutak számának csökkenése pedig ugyancsak ebbe az irányba hatott.A Brent és a WTI árfolyama egyaránt másfél százalék körüli mértékben erősödött hétfőn reggel.