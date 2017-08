Kiváló hír jött a Moltól - Sokkal jobb lehet 2017 a vártnál

Kiváló hírrel indította a napot a Mol - Sokkal jobb lehet az idei év a vártnál

A Mol-csoport tiszta EBITDA eredménye az előző negyedévhez képest 20%-kal, 684 millió dollárra nőtt, így az első félév EBITDA-ja 1,3 milliárd dollár lett, ami év/év alapon 20%-os növekedést jelent. Minden üzleti terület növelte az eredmény hozzájárulását a félévben;

A nettó profit 183 milliárd forint (639 millió dollár) volt 2017 első félévében, ami az elmúlt tíz év legmagasabb első féléves profitja;

A kiemelkedő első féléves pénzügyi eredményei alapján a Mol-csoport 2,3 milliárd dollár fölé módosította a 2017-re vonatkozó tiszta EBITDA előrejelzését;

Az upstream szegmens EBITDA hozzájárulása év/év alapon továbbra is jelentősen növekedett és számottevő szabad cash flow-t (321 millió dollár) generált az első félévben;

A downstream szegmensben a finomítás kiemelkedő hozzájárulását némileg gyengítette az alacsonyabb petrolkémiai árrés, de a szegmens újra rekord magas, 652 millió dolláros első féléves tiszta EBITDA-t ért el, ami 5%-al haladja meg az előző év azonos időszakáét;

A fogyasztói szolgáltatások szegmens továbbra is profitált az erős mennyiségi növekedésből és a nem üzemanyag típusú bevételek emelkedéséből, így EBITDA hozzájárulását 17%-kal 150 millió dollárra növelte 2017 első félévében;

A downstream és a fogyasztói szolgáltatások üzletágak rekord eredményt értek el az első félévben, miközben az upstream is növelte hozzájárulását a vállalatcsoport pénzügyi eredményeihez;

Az egyszerűsítet szabad pénzáram 940 millió dollárra nőtt 2017 első félévében, ami 42% növekedés, és már most meghaladja az egész évre szóló előrejelzést; a javulás elsősorban annak köszönhető, hogy az organikus CAPEX 357 millió dollár volt az időszakban;

A beruházások és befektetések a negyedévben a magasabb downstream beruházások eredményeként 1%-kal növekedtek az előző év azonos időszakához képest, és 69 milliárd forintot ért el. Az első féléves CAPEX értéke pedig 101 Mrd forintot (357 millió dollár) ért el, ami 16%-os csökkenés év/év alapon és elsősorban a csökkenő upstream beruházások és befektetések, valamint az inorganikus költségek elmaradása okozták;

A 2017-es évre vonatkozó organikus CAPEX előirányzatot 1 Mrd dollár környékére vágta vissza a társaság, ami várakozásai szerint legalább 1,3 Mrd dollár egyszerűsített szabad pénzáramot fog eredményezni éves szinten;

A második negyedévben a Mol hitelmutatói javultak (a nettó adósság/EBITDA 0,75x-re, míg a nettó eladósodottság 21%-ra csökkent) elsősorban a nagyon erős szabad cash flow termelés valamit a működőtőke csökkenésének következtében, annak ellenére, hogy a negyedévben 58 milliárd forint osztalék kifizetésre került. Az S&P stabilról pozitívra módosította a Mol hitelminősítéshez kapcsolódó kilátásait;

Az olaj és földgázkitermelés 2%-kal csökkent az előző negyedévhez képest, és 109 ezer hordó kőolaj egyenértéket ért el.

Milyen lett a negyedév?

Az összességében inkább támogató külső környezetnek és az alacsonyabb működési költségeknek köszönhetően többnyire érdemi növekedés látszik a tavalyi bázisidőszakhoz képest a Mol jelentősebb eredménysorain, amelyek az elemzői várakozásokat is jócskán felülmúlták. A szektorban kiemelten figyelt egyszeri tételek és készletátértékelési hatás nélküli EBITDA 22 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, míg az üzemi eredmény 52, az adózott eredmény pedig 12 százalékkal emelkedett éves összevetésben. Az egyes szegmenseket tekintve, a legnagyobb mértékben az upstream/kutatás-termelés EBITDA-ja bővült, de a downstream/finomítás-kereskedelem és a fogyasztói szolgáltatások is erősen teljesített, és az év első két negyedében mindkettő rekord magas eredményt ért el.

Kutatás-termelés

Nézzük, melyek voltak a Mol egyes üzletágainak teljesítményére ható fontosabb tényezők, melyek a negyedév teljesítményét alapvetően befolyásolták.

A szegmens egyszeri tételek nélküli második negyedéves EBITDA-ja 37 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi bázist, míg az első félévet tekintve 45 százalékos növekedés volt 2016 hasonló időszakával összevetve. Ez elsősorban a magasabb átlagos realizált szénhidrogénárnak, illetve a 30 százalékkal magasabb kőolajárnak és az alacsonyabb működési költségeknek köszönhető. A csoportszintű szénhidrogén termelés fajlagos költsége 7 százalékkal hordónként 6,1 dollárra mérséklődött éves, és 10 százalékkal emelkedett negyedéves összevetésben (ez utóbbi azonban elsősorban a dollár forinttal, horvát kunával, valamint angol fonttal szembeni gyengülésével magyarázható). A szegmens organikus beruházásai a bázishoz képest csaknem felére, 46 százalékkal, 19,7 milliárd forintra csökkentek az első negyedévben, és hasonló mértékben 36 milliárd forintra estek vissza az első félévben.A Brent átlagos árfolyama 9 százalékkal haladta meg 2017 második negyedében a bázisidőszakit, de negyedéves összevetésben már 7 százalékos visszaesés látható az árfolyamban. Ezzel párhuzamosan év/év alapon a relizált szénhidrogén árak átlagosan 16 százalékkal emelkedtek, negyedév/negyedév alapon azonban 3%-kal csökkentek. Az alacsonyabb Brent jegyzésárak hatására a realizált kőolaj és kondenzátum ár 2%-kal csökkent, miközben a realizált földgáz árak 3,5%-ot estek. Az alacsonyabb Brent jegyzésár hatással volt a bányjáradékokra is: az upstream termelés bányajáradékai 10 milliárd forintot tettek ki 2017 második negyedévében, ami 0,6 milliárd forintos csökkenést jelent az előző negyedévhez képest, és elsősorban a magyarországi tevékenységekből ered. Az átlagos napi szénhidrogén termelés 2,2 ezer hordó kőolaj egyenértékkel (mboepd), 1,9%-kal 109,0 mboepd-re csökkent, főként az egyesült királysági és horvátországi termelés alakulása miatt. Magyarországon és Horvátországban, vagyis az úgynevezett érett közép-európai mezőkön a Mol kitermelése napi 1,7 ezer hordóval csökkent. A csökkenés nem tervezett leállásoknak valamint egyes rezervoároknál fellépő növekvő vízbeáramlásnak tudható be. Ugyanakkor a társaság termelés növekedését célzó akciói sikeresek voltak, egyes kutak esetében nőtt a kitermelt szénhidrogén mennyisége a második negyedévben, így a teljes hazai kitermelés negyedéves összevetésben kis mértékben, 1%-kal bővült.

A downstream üzletág tiszta EBITDA-ja 2017 második negyedévében elérte a 92 milliárd forintot, ami gyakorlatilag megegyezik a bázisidőszaki eredményével, mivel az alacsonyabb petrolkémiai marginokat és EBITDA-t a nagyobb finomítói hozzájárulás és a kis mértékben növekvő értékesítési mennyiség ellensúlyozta.

Az első félévet tekintve a downstream üzletág tiszta EBITDA-ja újra rekord szintet ért el, és 186 milliárd forintra (652 millió dollár) emelkedett, ami 8%-kal magasabb az előző év azonos időszakához képest. Az emelkedés hajtómotorja a finomítás és kereskedelem szegmens volt; a magasabb eredmények mögött az erősebb finomítói marginok, valamint az eszközök rendelkezésre állásának javulása állt, amit a szűkülő petrolkémiai árrések ellensúlyoztak, így a petrolkémia hozzájárulása 20%-kal esett vissza év/év alapon. A Mol csoport teljes finomítói termelése az első negyedben 1 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest, azonban mintegy 11 százalékkal meghaladta a megelőző negyedévben elértet; a teljes értékesített mennyiség 2%-kal bővült. A negyedévben a "crack spreadek" vegyesen változtak a bázishoz képest, a bázishoz képest 12 százalékkal magasabb csoportszintű finomítói marginok és alacsonyabb működési költségek kedvező hatásához pedig az átlagos realizált szénhidrogén ár 16 százalékos emelkedése is hozzájárult.

Kiskereskedelem (fogyasztói szolgáltatások)

Gáz

Drága a Mol?

A szegmens három fő tevékenysége közül a kiskereskedelem eredményeket 2017-től kezdődően a Mol csoport a fogyasztói szolgáltatások szegmensbe sorolta át.A petrolkémia 37,6 milliárd forintos tiszta EBITDA-eredménye a bázistól 18 százalékkal marad el, azonban 5 százalékkal meghaladja az első negyed eredményét. A petrolkémiai termelés 4 százalékkal csökkent, míg a petrolkémiai termékek értékesítése 1 százalékkal bővült. A külső környezet továbbra is kedvező a petrolkémiában, habár az integrált petrolkémiai árrés 11%-ot csökkent az előző év azonos időszakához képest és 584 euró/tonnát ért el, ezért az üzletág tisztított EBITDA hozzájárulása 9 milliárd forinttal alacsonyabb lett. Kisebb nem tervezett leállások szintén gátolták a magasabb eredmény elérését a kedvező külső környezetben, a teljes polimer termelés 9%-kal csökkent. Az olajár a második negyedév utolsó hónapjában az előző negyedév azonos időszakához viszonyítva 6 dollár/hordóval (34%-kal) csökkent képest, így 19 milliárd forint átértékelési hatást okozott 2016 második negyedévében.A feldolgozás és kereskedelem eredménye 7 milliárd forinttal emelkedett negyedév/negyedév alapon. A növekedést elsősorban az okozta, hogy a komplex finomítói árrés 7,0 dollár/hordóra nőtt 6,4 dollár/hordóról 2017 második negyedévében. A lényegesen magasabb dízel és fűtőolaj árrés támogatta a komplex finomítói árrés növekedését, viszont a Brent-Ural és a benzin árrés szűkülése negatívan hatott. A kedvező piaci környezet lehetővé tette magasabb nagykereskedelmi árrés elérését 2016 második negyedévéhez képest. A finomítói termelés ugyan az első negyedben minimálisan csökkent éves összevetésben, azonban negyedéves összevetésben már jelentősen bővült, és nőtt az értékesített mennyiség is.A kiskereskedelem EBITDA hozzájárulása a második negyedévben év/év alapon 18%-kal növekedett, és 26,8 milliárd forintos értékével minden idők legjobb eredménye lett. Az üzletág EBITDA hozzájárulása elérte a 43 milliárd forintot (150 millió dollár) 2017 első félévében, ami rekorderedménynek számít, hiszen az előző év azonos időszakához képest 18%-kal növekedett. A kimagasló teljesítményt elsősorban a közép-kelet-európai motorüzemanyag fogyasztás emelkedéséből eredő erőteljes értékesítés növekedés és az üzemanyagárrés további tágulása eredményezte. A régiós motorüzemanyag fogyasztás meghaladta a válság előtti szintet. Az értékesítés 5%-kel emelkedett az előző év azonos időszakával összehasonlítva, míg féléves viszonylatban az emelkedés 6% volt. A nyereségesség emelkedést ezen felül támogatta a korábbi inorganikus növekedés, valamint a "Fresh Corner" koncepció kiépítésének folytatása a negyedév során, ami a nem-üzemanyag típusú értékesítés további növekedését hozta. A Fresh Cornerek folyamatos bővítésével kapcsolatos stratégiai beruházások a teljes CAPEX több mint kétharmadát tették ki a negyedév során. Az időszak alatt 28 új Fresh Corner került kialakításra a kúthálózatban, melyekkel együtt a Fresh Cornerek száma 331-re növekedett. A nem üzemagyag-árrés továbbra is nagyobb mértékben emelkedett, mint az üzemagyag-árrés, és ez az előző év azonos időszakához képest közel egy százalékpontos növekedést eredményezett az összesített árrésben.A magyarországi és romániai kötelező minimálbérek megemelése ugyanakkor negatívan hatott az eredményre a negyedévben. A munkáltatói járulékok ezzel párhuzamos csökkenése nem volt elegendő ahhoz, hogy ellensúlyozza a magasabb működési költségeket, melyek a hálózat egyharmadát érintő bérnövekedésből eredtek.A hazai szállítási tevékenység árbevétele 2017 második negyedévében 19%-kal haladta meg a bázisidőszak eredményét, ami elsősorban a jelentősen hidegebb időjárás, valamint gáztározók intenzívebb használatából eredő magasabb addicionális be- és kitáplálásnak köszönhető. A magasabb kapacitás lekötésekből származó pluszbevételek meghaladták a szállítási tarifák változásának negatív hatását. A hazai szállítási mennyiségek 17%-kal növekedtek 2017 második negyedévében, ami a hidegebb időjárásnak és 2017 második negyedév nyári időszakára eső jelentősen nagyobb betáplálásnak köszönhető. A tranzit szállításból származó árbevételek 15%-al csökkentek év/év alapon, mivel az alacsonyabb nem szabályozott árakat csak részben tudták ellensúlyozni a magasabb szállítási mennyiségek. A második negyedévben szállított teljes mennyiség jelentősen nőtt, ami a szerb, bosnyák, horvát, és ukrán tranzitigény nagymértékű emelkedésének köszönhető. A működési költségek szintje 2017 második negyedévében kis mértékben csökkent, ami elsősorban a szigorú költséggazdálkodásnak, valamint a hatékonyságjavító program megvalósításának köszönhető.A Mol csoport nettó profitja a tavalyi év azonos időszakához képest 12%-kal emelkedett, elérve a 316 millió dollárt. Az első félévben a nettó profit 183 milliárd forint (639 millió dollár) volt, ami az elmúlt tíz év legmagasabb első féléves profitja. Az egy részvényre jutó eredmény alig valamivel maradt el az első negyedéves, hatéves csúcsot jelentő szinttől.

Tovább, 0,75-ig javult az idegen (elsősorban hitelek) és saját források arányát bemutató nettó adósság/EBITDA mutató, amely tehát továbbra is kényelmesen az 1-as arányszám alatt alakul; és a nettó eladósodottsági mutató is tovább csökkent.

Az európai szektortársakkal összevetve P/E-alapon a Mol papírjainak árazása inkább olcsónak mondhatók.

Az EV/EBIDTA ráta alapján is olcsónak számít a Mol az európai olajszektorban.

Így haladnak az idei tervek teljesítésével

A 2017-re vonatkozó újrabeszerzési árakkal becsült tiszta EBITDA előrejelzésünket jelentősen, 2,3 milliárd dollár fölé módosítottuk a vállalatcsoport erős első féléves eredményének köszönhetően. Az eredmények egyben azt is bizonyítják, hogy a külső környezet változásainak ellenálló, integrált üzleti modellünk, és a magas minőségű eszközeink valóban jól működnek. Az első félévben elérkeztünk a 2030-as stratégiánkban lefektetett, petrolkémiai üzletág fejlesztésére irányuló átfogó átalakítási folyamat első jelentős mérföldkövéhez, hiszen nemrégiben kulcsfontosságú licencszerződéseket írtunk alá kiemelt projektünk, a poliol projekt kapcsán. A Mol 2030 stratégiánk fokozatos megvalósítása ugyanolyan fontos számunkra, mint meglévő eszközeink maximális megtérülésének biztosítása

A Mol-csoport rendkívül erős eredményeket ért el, és sikeresen használta ki a 2017 első félévében tapasztalható, az elmúlt időszakoknál valamelyest kedvezőbb, külső környezetből származó előnyöket, amiben azonban nagy szerepük van a folyamatos hatékonyságjavulást célzó intézkedéseknek is. A társaság korábban azt a célt tűzte ki, hogy a 2017-es pénzügyi évben a tiszta EBITDA érje el a 2 milliárd dollárt, amiből várakozásaik szerint a beruházások mellett az osztalékfizetés, illetve az egyéb projektek finanszírozását is kényelmesen meg tudják oldani. Az első féléves erőteljes eredményeket, illetve a vártnál valamelyest jobb downstream külső környezetet (finomítói és petrolkémiai árrések egyaránt) látva azonban a társaság több mint 10 százalékkal 2,3 milliárd dollár fölé emelte éves várakozását, vagyis ebből a fontos szempontból a vállalat túlteljesítheti eredeti célkitűzését. Ugyanakkor a beruházások és befektetések mértéke is alacsonyabb lehet a korábban vártnál (mintegy 1 milliárd dollár, a korábbi 1,2 milliárd helyett), így az egyszerűsített szabad cash flow előrejelzést is jelentősen, 1,3 milliárd dollárra emelték.Az erős első félév ellenére a Mol nem változtatott a 2016-ban bejelentett középtávú 2017-2021-es pénzügyi keretrendszerén. Ezen keretrendszer szerint a Mol 40-60 dolláros olajár-környezetben és normalizált downstream árrések mellett képes lesz elegendő cash flow-t termelni - 2 milliárd dollár tisztított EBITDA elérése mellett - a hosszú távú stratégiában előirányzott transzformációs projektek fedezéséhez, valamint a jelenleg meglévő eszközök hosszú távú működéshez szükséges beruházások finanszírozására. A "Mol Group 2030" stratégiában lefektetett irányvonalak meghatározóak már a 2017-es tevékenység során is.- mondta el Hernádi Zsolt, elnök-vezérigazgató.