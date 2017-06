Kivégezhetik az olajpiacot az elektromos autók

A világgazdaság egyre nagyobb mértékben támaszkodik a villamos energiára: a következő két évtizedben a globális energiafogyasztás bővülésének kétharmada áramtermelő kapacitásokból lesz kielégítve. A villamos energia elsődleges energiafogyasztásban betöltött részaránya fokozatosan emelkedett már az elmúlt évtizedekben is, és ez a trend várhatóan a következő évtizedekben is folytatódik majd. Az arányszám az 1960-as évek közepi alig több mint 25 százalékról 42 százalékig emelkedett 2015-re, a 2035-ös évre pedig már mintegy 47 százalékban villamos energia termelésére lesznek használva a világ energiakészletei.

Forrás: BP 2017 Energy Outlook

A villamos energia fontosságának növekedése egyrészt reflektál a fogyasztói igények elektromosság felé való eltolódásában, hiszen az "áram" a fogyasztók számára kényelmesen elérhető és tiszta. De arra is utal, hogy a feltörekvő gazdaságok egy főre eső villamos energia fogyasztása (a gazdaság teljesítményének erősödésével párhuzamosan) gyors ütemben fog zárkózni az OECD átlagához, ha a kitekintés távlatában nem is éri azt be. Márpedig van honnan felzárkózni, hiszen becslések szereint napjainkban mintegy 1 milliárd ember nem rendelkezik hozzáféréssel a villamos energiához, különösen Afrikában, Indiában, illetve Ázsia egyéb területein. A villamos energiához való hozzáférések számának bővülése a következő két évtized egyik legfontosabb fejleménye lesz - szögezi le a BP, hozzátéve ugyanakkor, hogy a folyamat Afrikában várhatóan csak 2035-öt követően teljesedhet ki.A villamos energia fogyasztása az energiahatékonyság növekedése ellenére bővül, részben a megújuló energiaforrások terjedésének is köszönhetően, amelyeket nagyobbrészt az áramtermelés szolgálatában telepítik világszerte. Ezzel párhuzamosan pedig a villamos energia iránti fogyasztó igények erősödése olyan területeken jelentkezik, mint a hőszivattyúk vagy éppen az elektromos autók.Napjainkban az olajalapú üzemanyagok legnagyobb felhasználója globálisan a szállítási ágazat. Ez a dominanciája azonban gyengülni fog a következőkben, miután egyre nagyobb arányban nyernek teret az egyéb üzemanyagok. (Ezzel együtt még 2035-ben is ez az ágazat fogyasztja majd el a világ teljes olajalapú üzemanyag-kínálatának közel 60 százalékát.) 2035-ig a szállítási ágazatban használt alternatív üzemanyagok aránya 13 százalékra emelkedhet a 2015-ben elért 7 százalékról, e körbe a BP a nem fosszilis olaj alapú üzemanyagokat összefoglalóan beleérti: bioüzemanyagok, földgáz, szén és elektromosság. Ez egyben azt is jelenti, hogy a szállítási, közlekedési ágazat egyre kevésbé fogja motiválni az olajkínálat növelését.

Forrás: BP 2017 Energy Outlook

Ezzel együtt napjaink jóval 100 millió hordó/nap alatti teljes globális olajalapú tüzelőanyagigénye 2035-ig a 110 millió hordó/nap szint fölé emelkedhet. A többlet jelentős részét a szállítás, közlekedési ágazat adja majd, ezen belül az autók 40, a teherszállító közúti járművek 30, a hajók, vonatok, repülőgépek pedig szintén 30 százalékkal részesülnek. Az ágazat olajigénye ugyan a BP szerint 2035-ig emelkedik majd, azonban míg jelenleg évente körülbelül 1 millió hordóval emelkedik az ágazat napi olajfogyasztása, 2035 körül már csak 0,4 millió hordóval fog. Legalábbis az alapeseti forgatókönyv szerint.A BP szerint azonban az előttünk álló évtizedek energiatrendjeit tekintve az elektromos autók terjedése kulcsfontosságú tényező lesz. A teljes globális személyautó flotta a 2015-es 900 milliós darabszámról 2035-re megduplázódhat a prognózis szerint. Ezen belül az elektromos autók száma körülbelül 1,2 millióról 100 millióra emelkedik majd, ami a globális flotta körülbelül 6 százalékára rúg majd. Ebből a 100 millióból mintegy 25 százalékot a hibridek fognak kitenni.

Forrás: BP 2017 Energy Outlook

A jelentés szerint az elektromos autók terjedése részben annak is függvénye, hogy a hagyományos üzemű járművek üzemanyag-gazdaságossági standardjai hogyan alakulnak majd. Emellett egy sor egyéb tényezőtől is függ, így az akkumulátor-költségek csökkenésének ütemétől, a támogatások nagyságától és tartósságától, a további (kormányzati) ösztönzők elérhetőségétől, nem utolsó sorban pedig a fogyasztói preferenciák alakulásától.2015-ben a teljes folyékony tüzelőanyag igény körülbelül ötödét az autók támasztották, 19 millió hordó/napos keresletükkel. Ez 2035-ig 23 millió hordó/napra fog emelkedni a BP szerint. A bővülés jóval nagyobb lenne, ha az autók üzemanyag-hatékonyságának javulása nem mérsékelné a bővülést mintegy 17 millió hordó/napos mértékben, de ehhez az elektromos autók terjedése is hozzájárul, napi 1,2 millió hordóval mérsékelve a keresletbővülés ütemét. (A BP azt feltételezi, hogy a jelenlegi 7,8 liter/100 kilométeres átlagos fogyasztási szintről 2035-re 4,7 literre mérséklődik az autók átlagos fogyasztása 100 kilométerenként.)A BP mindemellett az úgynevezett "telekocsi", az autómegosztás és az önvezető autók terjedésének olajkeresletre várható hatásait is vizsgálta. Az olajvállalat szerint ugyanis az elektromos autók terjedése egy szélesebb mobilitási "forradalom" részét képezi, amelyeket nagyrészt a fenti jelenségek hajtanak. Az elektromos autók mellett az önvezető autók, az autómegosztás, és a telekocsi jelenség terjedése tovább mérsékli majd a hagyományos, olajalapú üzemanyagok iránti keresletet, ezek kombinációja (pl. elektromos autók megosztása) pedig fel is erősítheti a hatást.

Forrás: BP 2017 Energy Outlook

A BP alapeseti forgatókönyvéhez képest két, radikálisabb szcenáriót is vizsgál: a 'digitális forradalom' forgatókönyv az alapesetinél sokkal gyorsabb technológiai fejlődést tételez fel, amely azonban az eletromos autók elterjedését és az akkumulátorköltségek csökkenését nem érintené érdemben. Miután még a hagyományos, belsőégésű motorral feleszerelt önvezető autók is mintegy 25 százalékkal üzemanyaghatékonyabbak, mint az ember vezette járművek, ez a szcenárió jóval kisebb keresletnövekedéssel számol az autók részéről az olajalapú üzemanyagok iránt 2035-ig, mint az alapeseti. A kereslet tehát, ha csak szerény mértékben is, de ebben az esetben is tovább bővülne, 19 millióról valamivel több mint 20 millió hordó/napra.

Forrás: BP 2017 Energy Outlook

Az úgynevezett 'elektromos forradalom' forgatókönyv értelemszerűen az elektromos autók jóval gyorsabb elterjedésével számol, mint alapesetben. Ennek értelmében 2035-re az eredetileg feltételezett 100 millió helyett 500 millióra bővülne az elektromos autók száma, ami az alapeseti forgatókönyvhöz képest már több mint 6 millió hordóval mérsékelné a globális autóflotta olajigényét. Így ebben az esetben 2035-re a világ autóflottájának olajigénye 16 millió hordó/nap körüli szintre süllyedhetne a 2015-ös 19 millióról, miközben a flotta tagjainak száma megduplázódna.