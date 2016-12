Kivégezték a Toshiba részvényeit

Több milliárd dolláros veszteségleírásra kényszerül a Toshiba az amerikai nukleáris energia-üzletágán: közölte a japán cég menedzsmentje. Egyelőre nem számszerűsítették a várható veszteségeket, a végleges összegről februárban tudnak majd nyilatkozni - írja a Reuters.A chipgyártással és építőiparral is foglalkozó Toshibának nem voltak jó évei mostanában, az előző pénzügyi évben már kénytelen volt egy 2 milliárd dolláros leírást elkönyvelni a nukleáris energia üzletágán. Nemrég pedig egy könyvelési botrány is nehezítette a cég életét, ami 1,3 milliárd dollárjába került.A Toshiba vezetését júniusban vette át Satoshi Tsunakawa. Elődje reorganizációs lépések sorozatába kezdett, viszont a leírások után könnyen lehet, hogy tőkeemelésre lesz szüksége a vállalatnak. A hírek szerint bankokkal is találkozik a menedzsment finanszírozási forrásért. A cég már 2015 óta figyelési listán van a japán hatóságoknál a vállalatirányítási gyakorlata és a belső kontrollja miatt.A Toshiba árfolyama 20 százalékot zuhant ma reggel a japán tőzsdén, ezzel elérve a napi limitet.