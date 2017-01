Kivezetnék a Plotinust, villáminterjú Zsiday Viktorral

Ha egy vállalkozásnak fix vagyonmennyisége van, akkor a portfóliót szépen lassan fel lehet tölteni reálbefektetésekkel, és mivel a Plotinusnak szerencsére folyamatosan nőtt a vagyona a tőkepiaci befektetésekből, újabb és újabb reálgazdasági befektetéseket kellett keresnünk, ami folyamatosan növelte a menedzsmentre háruló feladatokat. Mindig újabb lehetőségeket kellett keresni, és közben a korábban megszerzett befektetésekkel is kellett foglalkozni, ennek volt egy emberierőforrás oldala.Igen, ez ezt is jelenti.Új tervek nincsenek, amint lesznek új lehetőségek, akkor lépünk, de konkrétumok nincsenek.A módosított egy részvényre jutó saját tőke 5 603 forint, ami nagyjából tükrözi a cégben lévő likvid és nem likvid vagyon könyv szerinti értékét, annál valamivel magasabb árat szerettünk volna adni a befektetőknek.Jelenleg a rendelkezésünkre álló likviditás nagyjából 150 ezer darab részvény megvásárlására elegendő.Egyelőre nem áll rendelkezésünkre, de amennyiben igény lenne rá, akkor relatíve gyorsan tudunk forrásokat előteremteni.A befektetőink egy része valószínűleg eladja majd részvényeit a Plotinus részvényvisszavásárásain keresztül, és valószínű az is, hogy a következő időszakban valamikor egy közgyűlés dönteni fog a kivezetésről, és kivezetjük a tőzsdéről a céget.Nem látok a befektetők fejébe, én sem tudom, hogyan dönt majd a közgyűlés.