Kizárt, hogy idén essenek a tőzsdék

Igen jól belőtték a tavalyi évet az elemzők

2009 óta tombol a bika a tőzsdéken, Amerikában ezen 8 év alatt 6 évben emelkedéssel tudtak zárni a részvénypiacok. Ilyen év volt a tavalyi is, amit a nagy elemzőházak szokatlanul jól tudtak előrejelezni. Az S&P 500 index 9,5 százalékos emelkedéssel zárta a 2016-os évet, 2238,8 ponton, így a 2015 decemberi, 2016 év végére vonatkozó 2216 pontos elemzői konszenzus minimálisan sikerült felülteljesíteni, a tőzsdék 1 százalékkal jobb eredményt értek el, mint amire a szakértők számítottak. Ez azonban a legpontosabb előrejelzés volt 2000 óta.Az egyes elemzői becslésekben persze így is volt szórás, a zerohedge által gyűjtött várakozások között a legalacsonyabb 2050 pont, a legmagasabb pedig 2500 pont volt az S&P 500 indexre. Az is szemléletes, hogy a mintában szereplő 20 elemzőház közül 8-nak sikerült 50 ponton belüli hibahatás mellett előrejelzni az S&P 500 index alakulását 2016-ban. Ez jelentős javulás 2015-höz képest, amikor a szóban forgó elemzőházak között mindössze egy tudta 50 pontos hibahatár alatt belőni az index alakulását.

Mi lesz 2017-ben?

A tavalyi év láthatóan jó eredményt hozott az elemzőknél, azt azonban érdemes megemlíteni, hogy az elmúlt 16 évben átlagban az elemzők 9,3 százalékos éves emelkedést vártak az S&P 500 indexnél, így lényegében annyi történt, hogy a tavalyi évi tőzsdei teljesítmény az eddigieknél közelebb került a piaci várakozáshoz.Ha az idei évet nézzük, az átlagos elemzői várakozás szerint az S&P 500 index 5 százalékkal emelkedhet, ami az utóbbi több mint 15 évet tekintve igencsak visszafogott, inkább pesszimista előrejelzésnek tűnik. Ami viszont legalább ennyire lényeges, az az elemzői várakozásokban mutatkozó eltérés: a legalacsonyabb és legmagasabb becslés közti különbség egy évtizede a legkisebb. Vagyis szokatlanul nagy egyetértés mutatkozik az év elején az elemzőknél.Ahogy tavaly, úgy most sincs egy olyan nagy elemzőház sem, mely csökkenést jósolna az év egészére az amerikai részvényeknél.

A vállalati profitokra adott elemzői várakozások alakulását szintén fontos vizsgálni, az S&P 500 cégek összesített egy részvényre jutó eredménye az átlagos elemzői várakozás szerint 12 százalékkal emelkedhet idén. Ez segíthet abban, hogy a részvénypiacok értékeltsége a múltbeli átlagos szintekhez közelítsen. Vagyis az idei évre várt részvénypiaci emelkedést elsődlegesen a vállalati profitok bővülése hajthatja. Tavaly az S&P 500 9,5 százalékos emelkedése mellett az index árfolyam/nyereség (P/E) rátája 12 százalékkal emelkedett.

Azért legyünk csak óvatosak...

Az egyes szektorokat tekintve 2016-ban a legnagyobb emelkedést az energetikai és pénzügyi vállalatoknál láthattuk, az idei évet nézve pedig az elemzők nagy többsége egyetért abban, hogy a pénzügyi szektor lehet az egyik legjobb befektetési terep. Ez persze érthető, hiszen a bankrészvények emelkedő kamatkörnyezetben jellemzően jól teljesítenek, ez ugyanis javítja a szektor jövedelmezőségét (emeli a nettó kamatmarzsot). A bankrészvények emellett továbbra is relatíve olcsónak tűnnek.Fontos felhívni a figyelmet, hogy az elemzői várakozások időben igen jelentősen és hektikusan tudnak változni. Jó példa erre a 2016-os év, az év eleji tőzsdei pánik ugyanis szemmel láthatóan sok volt a Wall Street-i stratégáknak, akik az év közepére a januárban előrejelzett 9 százalékos éves növekedést már 3 százalékra csökkentették. Utólag persze hamar kiderült, hogy ez hiba volt, az egyik legrosszabb évkezdést hamar kiheverték a tőzsdék, az emelkedést pedig a Brexit mellett Trump győzelme sem tudta megfékezni.Azt is érdemes hangsúlyozni, hogy az elemzők általában megkésve reagálnak, csak lassan igazítják várakozásaikat a megváltozott piaci viszonyokhoz. Érdemes megnézni a 2008-ban megindult tőzsdei lejtmenetet, ami az egyik legélesebb trendforduló volt a piacokon az utóbbi évtizedekben: a részvényárfolyamok zuhanását az elemzői egy részvényre jutó eredményvárakozások csak késve követték le, sőt, a piaci esés beindultával egy ideig még emelkedett a profitkonszenzus.