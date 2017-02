Családi viszály tört ki a legendás magyar cégnél

Viszály a nagy múltú cégnél

A jelek alapján családi viszály alakult ki a cég vezetésében: Soproni Tamás vezérigazgató (apa) és Soproni Márton tulajdonos-cégvezető (fia) között.

Az a bizonyos nap

Súlyos állítások Soproni Tamás ellen A közgyűlési meghívó napirendi pontjaiból kiolvasható, hogy bizalomvesztés miatt került a napirendre Soproni Tamás elnök-vezérigazgató visszahívása. Az itt leírtak szerint az elnök-vezérigazgató az elmúlt időszakban több olyan szándékos intézkedést is tett, melyek a cég érdekeit és működőképességét alapjaiban veszélyeztethetik. Az indoklás szerint ezek az intézkedések a több éve fennálló bevált működési struktúrát szüntették meg indoklás nélkül, fel nem tárt okokból és a megszüntetett szerződések helyett új kereskedelmi hálózat létrehozása nélkül. Az előterjesztés szerint a felmondás sérti a társaság gazdasági érdekeit és ezek a magatartások a cég dolgozóit is elbizonytalanították, mely a cég működését önmagában súlyosan veszélyezteti. Mindezekre tekintettel - olvasható a javaslatban - a bizalmi viszony fenntartása lehetetlenné vált, a vezérigazgató jogviszonyát meg kell szüntetni.

Ezután jött csak feszültség

Nem hagyta annyiban

Mi van most a cégnél?

A Herbária Zrt. központi email címére és a vezetőség nyilvánosan elérhető címeire elküldtük részletes kérdéssorunkat, cikkünk megjelenéséig azonban nem érkezett válasz.

A központi (egyetlen nyilvánosan elérhető) telefonszám többszöri próbálkozásunkra is elérhetetlen volt.

A társaság menedzsmentjéből egy képviselőt sikerült mobiltelefonon elérnünk, aki azt kérte, küldjük el kérdéseinket a központi email címre (amit addigra már megtettünk).

Soproni Tamást másik cégénél is kerestük telefonon, sajnos onnan sem érkezett visszahívás.

Egyúttal üzenetet is hagytunk neki közösségi alkalmazáson keresztül (közvetlen úton és ismerősén keresztül egyaránt), amire még nem reagált.

A székhelyen személyesen sem jártunk szerencsével, ahogy említettük a zárt ajtóra bukkantunk.

Telefonos érdeklődésünkre a székkutasi üzem részéről sem válaszoltak.

Nagy múltú cég

Információink szerint felpörögtek az események a nagy múlttal rendelkező Herbária Zrt.-nél az újév első napjaiban, ami alapjaiban befolyásolta a gyógynövényekkel foglalkozó társaság vezetőségének összetételét.Az aktuális építőkockák helyrerakása érdekében érdemes picit visszamenni az időben és felidézni a neves cég tulajdonosi körében végbement változásokat az elmúlt évekből. 1992-ben az állami termelőszövetkezetek és állami gazdaság által tulajdonolt Herbária Országos Gyógynövényforgalmi Közös Vállalat részvénytársasággá alakult és azonnali tőkeinjekcióra volt szüksége. Ekkor lépett be a képbe Soproni Tamás akkori feleségével, Kovács Zombai Leonórával közösen, 60 millió forintos tőkeemeléssel és az évek alatt meghatározó tulajdonossá váltak. A céginformációs adatok szerint fiuk 2010-ben csatlakozott a céghez, cégvezetőként. Az édesapa, Soproni Tamás elnök-tulajdonos szerepkörrel bírt. Fontos változás továbbá, hogy 2012 májusában a Soproni Márton által tulajdonolt TANO Invest Kft (ezt még Kovács Zombai Leonóra, az édesanyja alapította) nagytulajdonos lett a Herbáriában.Egy nagyobb ugrással pedig a jelenbe lépve a társaság szempontjából fontos eseményhez érünk:, ahol a nyilvános adatok nyoma szerint (a változást január 20-án jegyezték be) Soproni Tamás eddigi vezérigazgató kikerült a cégjegyzésre jogosultak közül, fia, Soproni Márton viszont bent maradt és vezérigazgató lett, önálló képviseleti joggal. Mindez a közgyűlés cégbíróságon elérhetőA jegyzőkönyv szerint már a közgyűlés elején nézeteltérés alakult ki, mivel Soproni Márton cégvezető képviselője szerint Soproni Márton korábban felmondta azzal az ügyvédi irodával a szerződést, akik az apát, Soproni Tamást képviselték az ülésen és az is kiderült, hogy Soproni Tamás ennek ellenére újrakötötte velük a szerződést. Pedig Soproni Márton állítása szerint ehhez nem volt joga, mivel minden operatív ügy a cégvezetőhöz került és állítása szerint az ilyen szerződéskötés operatív ügy.Már itt az esemény elején kiderült, hogy a leirat szerint a közgyűlés napirendjén Soproni Tamás vezérigazgató céget megkárosító magatartása szerepel. Később megtudhatjuk, hogy Soproni Márton kezdeményezte a rendkívüli közgyűlés összehívását egy napirendi ponttal és a tulajdonában álló Tano-Invest további kiegészítő napirendi javaslatokat tett (a feljegyzések szerint az erről szóló meghívót december 15-én küldték ki az érintetteknek). Soproni Tamás szerint azonban ezt nem törvényesen küldték ki a részvényeseknek.Az esemény leglényegesebb mozzanata, hogy a jelenlévő részvényesek nagytöbbséggel (hiszen a tulajdoni hányad jelentős többsége Soproni Mártonhoz köthető)A következő szavazás keretében pedig lecserélték a társaság könyvvizsgálóját.A közgyűlés jegyzőkönyvében ezek után következnek az igazi érdekességek. Kovács-Zombai Leonóra (Soproni Márton édesanyja, Soproni Tamás korábbi felesége), Soproni Márton cégvezető és Czugler Péter ügyvéd (az SP Stúdió részvényes képviseletében) feljegyzést csatoltak a dokumentumhoz, amely a jegyzőkönyv-készítés körülményeit mutatja be.Az itt leírtak szerint amikor a cég egyik munkatársa megkezdte volna a jegyzőkönyv gépelését, Soproni Tamás megjelent és utasította az illetőt, hogy kövesse és az elnök-vezérigazgató irodájába mentek. A feljegyzés kissé kusza szövegezése szerint a kulcsra zárt irodába nem lehetett bejutni, a biztonsági szolgálatnak kellett rendet tennie. 20 perc eltelte után jelentek meg a rendőrök Soproni Mártonnál, akik arról tájékoztatták, hogy Soproni Tamás rendőri védelmet kért. Itt derült ki az is, hogy a jegyzőkönyv-író munkatárs a kiengedését követően zaklatott állapotban volt, és csak egy idő eltelte után tudta folytatni a munkát. Annak ellenére, hogy ismeretlen személy magához vette a gyorsírásos jegyzőkönyvet. Soproni Márton közben azt észlelte, hogy a helyszínre 4 rendőrautó érkezett és Soproni Tamás (az édesapja) két rendőr kíséretében távozott.A cégbíróságon nyilvánosan hozzáférhető információk alapján Soproni Tamás nem nyugodott bele leváltásába. Január 13-án törvényességi felügyeleti eljárás megindítása iránti kérelemmel fordultak a cégbírósághoz, vagyis megtámadták a céggel kapcsolatos változásbejegyzést. Az ügyvédi érvelés szerint a változás (vagyis lényegében az új vezérigazgató megválasztása és a régi felmentése) nem vezethető át jogszerűen a cégnyilvántartásban, mert a változás alapjául szolgáló döntés nem a jogszabályban foglalt előírásoknak megfelelő eljárási rend szerint történt.A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma február 3-án hozta meg az ítéletet, miszerint a cégjegyzékben fel kell tüntetni, hogy február 2-án hatályon kívül helyezése iránti pert indítottak. Vagyis a bíróságon még zajlik az ügy. A legutóbbi fejlemény, hogy február 14-én be is jegyezték a perindítás tényét.Hogy milyen munkavégzés folyik azóta a cég központjában, nem tudjuk, viszont arra jártunkkor szokatlanul nagy volt a sötétség, a főbejárat zárva volt és meglehetősen sok, nagytermetű ember tűnt fel számunkra a zárt ajtó és elsötétített bejárat mögött. Hasonlóan sok nagytermetű emberre lettünk figyelmesek a társaság pesti raktáránál. Ez alapján úgy tűnik, hogy a felek nem a békülés útját választották a közgyűlésen lezajlott adok-kapok után.Mindezek után szerettük volna megtudni első kézből, hogy jelenleg milyen állapotok uralkodnak a cégnél. Arra lettünk volna kíváncsiak, hogy normál üzletmenet folyik-e a cég központjában és raktárában, ki gyakorolja a tulajdonosi jogokat és ki irányítja jelenleg ténylegesen a társaságot.Ennek érdekében természetesen az ügy minden érintettjével próbáltuk felvenni a kapcsolatot, közvetlen és közvetett úton egyaránt.Ha valaki otthon benéz a kamrába vagy a konyhaszekrény polcaira, szinte biztosan talál Herbária gyógynövény-teát vagy gyógynövény alapú más terméket és messziről felismeri az évek óta változatlan logót. Ez is bizonyítja, hogy a nagy múltú, magyar tulajdonban lévő cég jelentős ismertségnek örvend idehaza.

Ahogyan a cég szinte minden termékéről leolvasható, 1949-ben alapították, vagyis már igazi történelme van a jelenleg gyógynövényfeldolgozással és -kereskedelemmel foglalkozó zártkörű részvénytársaságnak. A cég honlapján elérhető leírás szerint a Földművelésügyi Minisztérium alapításával 1949. április 1-jén kezdte meg tevékenységét a HERBÁRIA Selyemgubóforgalmi Vállalat. Később a selyemhernyó tenyésztés megszüntetése után HERBÁRIA Gyógynövényforgalmazó Szövetkezeti Közös Vállalat lett. Később országos lefedettséggel rendelkezett már a vállalat, a '70-es, '80-as években 11 feldolgozó üzemben fogadták a felvásárlóktól beáramló nagy mennyiségű gyógynövény alapanyagot. A felvásárlási szezon a leglátványosabb, legnagyobb volumenű Kamillavirág gyűjtésével vette kezdetét minden év április utolsó napjaiban. Sok szorgos embernek nyújtott megélhetést a gyógynövények gyűjtése - írja bemutatkozójában a cég. Ezt még az MTI fotóarchívuma is megörökítette.

Egy asszony speciális céleszközzel gyűjti a kamillavirágot a Hortobágyi Nemzeti Park szikes rétjén. A gyógynövényt a Herbária balmazújvárosi és tiszafüredi üzemeiben dolgozzák fel. MTI Fotó: Oláh Tibor

Ki építette fel a céget? Soproni Tamás József életrajzáról a másik cége, a Promobil oldalán találhatunk információkat. Ezek szerint villamosmérnök, vékonyréteg fizikus és közgazdász végzettséggel rendelkezik. Szakmai életútját a VIDEOTON hadiipari elektronikai fejlesztési részleg vezető mérnökeként kezdte, majd a szabadegyházi Szeszipari Vállalat vezérigazgatójaként folytatta. 1993-tól a Herbária tulajdonosa és elnök-vezérigazgatója. 1996-tól a GySGy-Rehab Rt. vezérigazgatója volt. Az Orvostechnikai Szövetség alapító elnöke, emellett az EUCOMED elnökségi tagja. 2011-óta a Promobil Zrt. főtulajdonosa. Számos gyógyászati segédeszköz-fejlesztés kezdeményezője, projektvezetője, többek között részt vett a 'Kenguru elektromos kisautó kerekesszékeseknek' létrehozásában, robbanómotoros moped kifejlesztésében.

Ahogy korábban írtuk, 1992-ben alakult részvénytársasággá a cég és 1993-tól van magántulajdonban. Tíz évvel később, 2002-ben Soproni Tamás a cég elnökeként a Világgazdaságnak úgy nyilatkozott, hogy újra szárnyal a Herbária Rt. Az azt megelőző három évet pedig úgy foglalta össze, hogy nézetkülönbségek voltak a cég jövőjét illetően a kisebbségi és többségi tulajdonosok között, ami krízist okozott (1997 és 2000 között a cég két vezetőt is elfogyasztott). Új vezetővel, racionalizálással és hároméves tervvel, outsourcinggel, portfóliótisztítással tették helyre a céget, ennek keretében például két üzembe koncentrálták a termelést és franchise rendszerben bővült a kereskedelmi hálózat. A 2002 januári interjúban Soproni Tamás annyit árult el, hogy 70-80%-os piaci részesedéssel rendelkezett a cég a gyógynövényalapú teák esetében.2009 szeptemberében már Soproni Márton nyilatkozott a Piac és Profitnak vezérigazgatóként, a válság okozta kihívásokról beszélt. Elmondása szerint új marketingstratégiával és termékcsaláddal találták meg a kiutat a válságból. Idővel a termékpaletta is szélesedett, a gyógyteák mellett kozmetikumok, élelmiszerek, étrendkiegészítők és gyógytermékek forgalmazásával is foglalkoznak.A cég árbevételén a 2008-as válság és a 2009-es magyarországi recesszió nem látszódott, a 2012-es magyarországi recesszió viszont már éreztette hatását. Az árbevétel a legutóbbi, 2015-ös beszámoló szerint 3,75 milliárd forintot ért el, ami új rekordnak felel meg, 10 év alatt 73%-kal bővült. Eközben a társaság az elmúlt években 100 millió forint körüli üzemi eredményt produkált, adataink szerint 2003 óta stabilan nyereséges a cég. Az árbevétel növekedési ütemét azonban az eredményesség nem követte, így az EBITDA margin a korábbi 5% körüli arányról 3% alá csökkent.

A vállalat 2014 februárjában jelentette be, hogy 100 millió forintos beruházás keretében újítják fel a székkutasi üzemet, amiből 44 millió forintot uniós pályázaton nyert el a cég. 2014 októberében az átadási ünnepségen Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter, Czirbus Zoltán, a társaság vezérigazgatója, Soprtoni Tamás, a cég elnöke, Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke és Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára is beszédet mondott.

Soproni Tamás, a Herbária Zrt. elnöke (b), Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (k) és Czirbus Zoltán, a Herbária Zrt. vezérigazgatója (j) átvágják a nemzetiszínű szalagot a Herbária Zrt. székkutasi gyógynövény-feldolgozó- és teaüzemében megvalósult fejlesztések átadásán 2014. október 8-án. MTI Fotó: Rosta Tibor

Egy munkás teásdobozokat pakol a Herbária Zrt. székkutasi gyógynövény-feldolgozó- és teaüzemének filterezőtermében 2014. október 8-án, ahol átadták az üzemben megvalósult fejlesztéseket. MTI Fotó: Rosta Tibor

Mindezen nyilvános információk alapján azt mondhatjuk, hogy egy több évtizedes múltra visszatekintő, sikeresen és nyereségen működő, fejlesztési tervvel és jövőképpel rendelkező, magyar tulajdonban lévő hazai vállalkozás élete érdekes fejezetéhez érkezett. Csak remélni lehet, hogy a cég támaszkodhat a piacgazdaság intézményi garanciáira és a fejlődést nem akasztja meg a viszály közben bevetett, nem éppen vállalkozásbarát eszközök.

A cégnek nagyszabású fejlesztési tervei is vannak, már rövid távon. A közgyűlési jegyzőkönyv szerint Soproni Márton idén július 1-jétől hároméves fejlesztést indítana, "Hungarikummal az egészségért. Hazai gyógynövények hatóanyagainak optimalizált kivonása és felhasználása innovatív termékekben" projektcímen. Ennek keretében a társaság székkutasi üzemében zöldmezős beruházással 900 négyzetméretes üzemcsarnokot építenek fel. A közgyűlési meghívóból részletek is kiderülnek: ezek szerint összesen 700 millió forint értékű a fejlesztés, hazai és uniós, valamint saját forrásból valósul meg.