Így bukhatja el a céges kölcsönt, akinek nincs közokirata

Közokirat híján ugyanis a hitelezőnek pert kell indítania azért, hogy érvényesítse követelését, vagy fizetési meghagyást nyújthat be.

A helyzetet csak nehezíti, hogy az Európai Unióban egyre inkább számolni kell a határon átnyúló jogérvényesítés szükségességével, például azért, mert a Magyarországon szerződő adósunk vagyona egy másik európai tagállamban van.

A kölcsön közokiratba foglalása a tapasztalatok szerint a gyors és egyértelmű következmények miatt már önmagában növeli az adósok fizetési hajlandóságát. Ezzel szemben, ha nincs közokirat, akkor az adós más alkupozícióba kerül: tudja, ha nem fizet, akkor sem tudnak tenni ellene semmit közvetlenül, legalábbis semmi olyat, ami közvetlenül és igazán "fájna".



Emellett a közokirattal rendelkező jogosult úgynevezett bizonyítási előnybe is kerül. Ami azt jelenti, hogy a közokirattal alátámasztott állítását alapvetően egyéb módon nem kell bizonyítania, a bizonyítási teher első sorban a másik félen, jelesül a nem fizető adóson van. Ezzel szemben a közokirattal nem biztosított - ily módon magánokirati bizonyításra szoruló - kölcsönszerződéssel rendelkező hitelező bizonyítási versenyhelyzetbe, a közokirathoz képest bizonyítási hátrányba kerül az ellenfelével szemben.

egy 50 millió forintos hitelnél a fenti célok eléréséhez elegendő, úgynevezett egyoldalú adósi kötelezettségvállalást tartalmazó közokirat elkészítése a hitel 0,2 százalékát teszi ki.

Cikkünk megjelenését a Magyar Országos Közjegyzői Kamara támogatta.

A vállalatok közül a gazdasági kockázatoknak leginkább a kis és közepes vállalkozások (kkv) vannak kitéve, ezért nekik egyébként is rizikósabb hitelt nyújtani. Ráadásul nincsenek jogszabályi megkötések arra vonatkozóan, mennyivel lehet hitelezni őket - szemben a lakossági ügyfeleknél meglévő adósságfékkel. Emiatt akár az éves árbevételük száz százalékáig is kaphatnak kölcsönt a bankoktól, vagy más vállalkozásoktól.Lényegében egy hitelezői versenyhelyzet alakulhat ki.E versenyfutásban annak van előnye, aki közokiratot tud felmutatni azzal a céllal, hogy megindítsa a közvetlen bírósági végrehajtást. Az adós nem fizetése esetén ugyanis a közokirattal rendelkező hitelező elsőbbséget élvez. Ez azt jelenti, hogy amint tudomást szerez arról, hogy üzleti partnere nem fizet, a pert kikerülve azonnal végrehajtást kezdeményezhet az adós vagyonára, hogy abból megkaphassa lejárt követelését. A többi, "csupán" magánokirattal rendelkező hitelező azonban már nem jár ilyen jól, kifejezetten hátrányba kerül, különösen a közokirattal rendelkező hitelezőkkel szemben.Ami rosszabb esetben - jelesül, ha azzal a kötelezett nem ért egyet, ezért ellentmondást terjeszt be - perré alakulhat, vagy meg kell várnia, amíg a bíróság elrendeli a felszámolást, és csak azt követően jelentheti be a követelését. Ami azonban azzal a veszéllyel járhat, hogy addigra a végrehajtó a közokirattal rendelkezők számára már lefoglalta a teljes vagyont vagy annak akkora részét, hogy a maradék már nem fedezi a többi, közokirattal nem rendelkező hitelező követelését.Ráadásul, amíg a hitelező pereskedik, az adós értékesíti a cég összes mozdítható vagyontárgyát, így mire a per véget ér, már nem marad semmi, amiből érvényesíthető lenne a követelés.A közjegyzői okiratok az európai végrehajtási jogcím révén erre az esetre is szolgálhatnak jó megoldással, ami megkönnyíti a határon átnyúló jogérvényesítést.Jól felfogott érdeke tehát a kkv-t hitelezőnek, hogy egy közjegyzői közokirattal biztosítsa a kölcsönszerződést. Annál is inkább, mert az a fentieken túl további előnnyel is járhat.Megéri tehát áldozni a közjegyzői okiratra. Már csak azért is, mert példáulNyugat-Európában egyébként teljesen általános és bevett gyakorlat, hogy a kölcsönszerződést közjegyzői okiratba foglalják, sőt egyes országokban még a hitelösszeget is a közjegyzőn keresztül folyósítják az ügyfélnek.