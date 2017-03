Kiderült, miért haltak le a posta csomagautomatái

T. Ügyfelünk! Csomagját (xyz123) kivettük a Posta Csomagautomatából. Hamarosan tájékoztatjuk, hogy csomagját mely postán veheti át. MPL

Telefonos érdeklődésére azt a tájékoztatást kapta, hogy technikai okok miatt hamarabb ki kellett venni a csomagot az automatából.

Olvasónk érdekes sms-t kapott a Magyar Postától váratlanul:A telefonos ügyfélszolgálat meglehetősen zsúfolt volt csütörtök délután, az ügyintéző elmondása szerint azért, mert rengeteg megkeresés érkezett a csomagautomaták ügyében.Ezért gondoljuk, hogy a probléma tömeges lehet.Olvasónk azt a tájékoztatást kapta, hogy az Árpád hídi csomagautomata helyett a Nyugati téri központi postafiókban veheti át a csomagját. Ez alapján tehát a csomagautomaták nem üzemelnek és a posta a helyzetet úgy kezeli, hogy a fiókokba irányítja a csomagokat. Ezzel sok-sok csomagrendelőnek nagy vesződséget okoz a posta, de a megrendelők biztonsággal megkaphatják rendeléseiket.Az esettel kapcsolatban megkerestük a Magyar Postát, az alábbi válasz érkezett: