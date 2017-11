Rendkívüli lépés a postától: megjött a válasz

Mi az előzetes várakozásuk, az intézkedés mennyivel csökkenti a posta leterheltségét (%-ban)?

Hány olyan csomag lehet a tapasztalatok alapján, ami a posta új szűrőjén fennakadna?

Két héttel ezelőtt más intézkedéseket említettek, amivel a posta felkészül az ünnepi forgalomra és akkor még erről nem volt szó. Mi az oka, hogy most indokoltnak látták ennek alkalmazását, az elmúlt két hét számai?

Lehet-e arra számítani, hogy ezentúl ez minden karácsonykor így lesz vagy vannak olyan hosszú távra vonatkozó elképzelések, amelyek érdemben növelik a posta karácsonyi kapacitásait?

A korlátozás nem szerződéses ügyfelekre vonatkozik. Kíván-e a posta könnyíteni azon, hogy egy partner hogyan válhasson szerződéses partnerré? Van-e lehetőség erre a következő hetekben?

A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben a Magyar Postánál bevezetett csomagfeladási korlátozás a magánszemélyeket nem érinti. A Magyar Posta november 15-től csak a szerződéssel nem rendelkező üzleti partnereinél limitálta két csomagtermék esetében a feladási mennyiséget, magánszemélyeknél nem, így ez a változtatás az egyetemes postai szolgáltatást nem érinti.



Azaz ha valaki a családjának akar feladni küldeményt, akár többet is, azt továbbra is változatlan feltételek mellett, a megszokott módon tudja megtenni az egyetemes postai szolgáltatás keretében.



A rendelkezés a vállalkozásoknak csupán egy szűk körét érinti, azokat, akik sok csomagot adnak fel, de nem szerződnek egyetlen futárszolgálattal sem, vagy a jelenlegi szállító partnerük nem vállalja a többletküldeményük elvitelét. Természetesen egyetemes postacsomagként továbbra is feladhatnak 5-nél többet naponta ezek a cégek, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy a posta az egyetemes postai csomagra 2-3 napos kézbesítési időt vállal.



Az egyetemes szolgáltatás részeként biztosított egyszerű postacsomagot tehát továbbra is fel lehet adni korlátozás nélkül. A változtatás a magánszemélyeket nem érinti.

Ez alapján kimondhatjuk: a posta fenti 5 kérdésünkből 5-re nem válaszolt, a fenti rövid tájékoztatásból ugyanis nem tudjuk meg, hogy miért vezették be ezt ilyen hirtelen, vagy hogy számíthatunk-e még hasonló korlátozásokra, vagy épp hogy hány csomagot érinthet a lépés.



Az utolsó mondattal és lényegében a posta válaszának fő üzenetével, miszerint a magánszemélyeket a lépés nem érinti, lehet vitatkozni. Egyrészt, mivel egy családi kisvállalkozás mögött értelemszerűen magánszemélyek állnak, akiknek az üzletét egy ilyenfajta korlátozás hátrányosan érintheti. Másrészt ne feledkezzünk meg a keresleti oldalról, vagyis a megrendelőkről, akik egy ilyen korlátozásnak szintén az elszenvedői lehetnek. Azt már csak mellékesen jegyezzük meg, hogy egy karácsonyi ünnepi időszakban nem a családoknak feladott küldemények jellemzők, hanem az ajándékok internetes vásárlása és kiszállítása.

Arra lettünk volna kíváncsiak, hogyA posta válaszát ezúton változtatás nélkül közöljük:

