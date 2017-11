Új programot indít az OTP: egész Európában keresik a cégeket

"Két olyan új platformot indítunk, ahol a bankon kívüli szervezetekkel - fintech startupokkal - tudunk együtt dolgozni. Ebből az egyik egy olyan három hónapos akcelerátor program, ahova régiós cégek, kori fázisban lévő startupok jelentkezését várjuk.

Olyan szinergiákat, együttműködési lehetőségeket keresünk, amelyből mindkét fél profitálhat. A startupoknak jó, mert újításaikat egyből nagy tömegeken tudja kipróbálni, validálni - 3 milliós ügyfélbázis - illetve a bank a kiválasztott cégek rendelkezésére bocsátja informatikai rendszereit és adatbázisát

családi pénzügyek kezelése

adatok jobb felhasználása

automatizáció, például a háztartások dokumentumainak rendszerezése

belső kollaboráció - kollégák együttműködésének javítása

kkv-k adminisztrációs terheinek csökkentése

techológiai alapú változásokhoz való csatlakozás - IOT, virtual technology banki felhasználása

A cégekbe 100 ezer és egymillió euró közötti összeget fektetnének be, amennyiben látnak bennük fantáziát. "Korai fázisú cégekről van szó, ahova kisebbségi tulajdonosként szállnának be.10 befektetésből legalább kettőt meghatározó regionális piaci szereplővé szeretnének faragni, 3-4-et pedig a piacon tartani"

"A csapból folyik a digitalizáció, ami leghatékonyabb eszköz az ügyféligények lekövetésében, de az egyre zsugorodó banki marzsok is rákényszerítik a bankpiaci szereplőket a fejlesztésekre" - mondta Csányi Péter, az OTP Bank Digitális Értékesítési és Fejlesztési Igazgatóságának ügyvezetője, aki hozzátette, hogy a fintech-ek felé való nyitás, egy szükségszerű és tudatosan felépített stratégia következő állomása.Nagyon sok jó ötlet van Magyarországon is, de érdemes elhozni a külföldi példákat - ezért működünk együtt a finn Nestholma tanácsadó céggel." - ezt már Schenk Tamás, a bank Digitális Transzformációs Projektének ügyvezető igazgatója mondta.A másik platform pedig a Digitális Kockázati Tőkeprogram, amelynek célja, hogy befektessen a programból kikerülő legígéretesebb cégekbe.- mondta Molnár András, a Portfolion vezérigazgatója.A program idejére több konkrét területet is meghatároztak, amire a bank megoldásokat vár a fintech cégektől:A jelentkezéseket november 30-ig várják, a program pedig jövő év elején indul.-mondta Molnár."A Nestholma célja a startupok és a nagy cégek együttműködésének segítése. Ehhez persze olyan nagyvállalat kell, ami nyitott erre, és ez úgy tűnik az OTP-nél megvan. A legfontosabb a startupok felé való nyitásban, hogy a startupoknak nehéz validálni a termékeiket, szolgáltatásaikat. Ez az accelerátor program arról szól, hogy mindkét fél tesztelje az ötletét a másik segítségével. A startupok validációs lehetőséget kapnak, a nagyvállalatok pedig friss ötleteket" - foglalta össze a program célját Daniel Collado-Ruiz, a finn cég szakértője és hozzátette, hogy azt nem tudják garantálni, hogy egy startup jó befektetés lesz, ez nem egy ennyire egzakt tudomány. De nem is annyira ötleteket válogatnak, hanem inkább olyan csapatokat keresnek, amelyek képesek az ügyféligények mentén rugalmasan változtatni elképzeléseiket, terméküket.A cégek kapnak irodahelyigét, coaching-ot - mind az OTP, mind a Nestholma részéről. Az, hogy a program alatt kidolgozott megoldások végül csak az OTP ügyfelei számára lesznek elérhetőek, vagy mások számára is, az már egy későbbi, kétoldalú megállapodás eredménye lesz.