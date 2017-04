Koláért hadihajót és tengeralattjárót - A Pepsi hihetetlen története

A titkos recept

A titkos recept: pepsin és kóla mogyoró

Csőd és feltámadás

Pepsi Cola hits the spot,

Twelve full ounces- that's a lot,

Twice as much for a nickel too,

Pepsi cola is the drink for you,

Nickel, nickel, nickel, nickel, nickel.

A Pepsi története 1893-ban kezdődött, mikor egy berni gyógyszerész, Caleb D. Bradham az amerikai Észak-Karolinában a szénsavas víz, cukor, vanília, kóla olajok és mogyorók különféle vegyítésével kísérletezett. Az egyik kombináció olyannyira ízlett a barátainak, hogy Bradham úgy döntött, kipróbálja készítményét a nagyközönség előtt, így Brad'S Drink néven a patikájában kezdte értékesíteni az akkor még szódával higított kóla koncentrátumot. A máig hivatalos Pepsire 1898-ban nevezték át az üdítőt, ami elméletileg a készítmény egyik fő összetevőjére, a gyógyhatású pepsinre utal.A siker elsöprő gyorsasággal jött, 1904-re akkorára nőtt a Pepsi iránti kereslet, hogy az már átlépte Bradham gyártási lehetőségeit. Ekkor úgy döntött, hogy eladja az engedélyt az első önként jelentkező palackozó üzemnek, ami nem bizonyult rossz lépésnek, mivel az elkövetkezendő hat év során kétszázötvenre emelkedett a Pepsit gyártók száma, mintegy 75 600 liter kólát értékesítve Amerikában, Kanadában és Mexikóban.17 évnyi sikert után Caleb Bradhem elvesztette a Pepsi Colát. Az első világháború idején a gyógyszerész abban bízott, hogy a cukor ára drágulni fog, így hatalmas készleteket vásárolt az árucikkből. Bradham azonban rosszul kalkulált, a cukor ára meredeken esni kezdett ami hatalmas veszteségeket okozott a gyógyszerész és a vállalat számára.1922 és 1933 között összesen háromszor ajánlották fel a nagy riválisnak, a Coca-Colának megvételre a Pepsit, amit azonban a Coca-Cola minden esetben elutasított. Pár év sikertelen próbálkozás, és egy újabb csőd után végül egy Charles G. Guth nevű üzletember látott fantáziát a Pepsiben, és vásárolta meg a vállalatot. A Pepsi-Cola közel egy évszázada tartó töretlen sikere ekkor vette kezdetét, mikor is Guth megalapította a mai Pepsi-Cola Company-t. Az 1930-as évek végére a Pepsi annyira megerősödött, hogy terjeszkedni tudott az Egyesült Államokon kívűl Kanadába, Mexikóba és Európában is.A vállalat egyik leghíresebb marketing ötlete 1939-ben szintén Guth fejéből pattant ki. Akkoriban a Pepsit 12 unciás kiszerelésben 10 centtes áron, míg a Coca-Colát ugyan 6 unciás kiszerelésben, de 6 centtért értékesítettek. Hogy felvegyék a versenyt a konkurenciával Guth merész lépésre szánta el magát, és felére vágta a Pepsi árát. A hatás sem maradt el, az eladások szárnyalták, a vállalat profitja pedig 1938-ban megduplázódott. A Pepsi ebben az időszakban megírta a világ első rádióban is megjelenő reklámdalát, amely futótűzként terjedt el a fogyasztók körében:Szintén ebben az évben jogi viták miatt Guth távozott a vállalat éléről, helyét pedig Walter Mack vette át, aki 60 évig maradt a cég első számú embere. Mack gyorsan felvette a vállalat ritmusát, 1940-ben már elő is állt egy új ötlettel, amely drasztikusan növelte a Pepsi piaci részesedését. Mack észrevette, hogy a reklámok abszolút nem célozzák meg a fekete lakosságot, így felvett kifejezetten erre a célra egy marketing csapatot. Terveit ugyan a második világháború keresztül húzta, de a kampány 1947-ben újraindult. Mack merész húzása sikerrel járt, fennállása során először a Pepsi eladásai túlszárnyalták a Coca-Coláét, ahol akkoriban még hallani sem akartak arról, hogy afroamerikaiakat alkalmazzanak. Azonban ez nem tartott sokáig, a csapatot 1950-ben feloszlatták, mivel a vállalat attól tartott, hogy elveszítve a fehér fogyasztókat, a Pepsi a "feketék italává" válhat.A következő évtizedekben a Pepsi sikere töretlen volt, amit főleg az olyan ötletes marketing kampányoknak köszönhetett, mint a "baby boomer"-eket, azaz a második világháború után születetteket célzó “Come alive! You're in the Pepsi Generation". 1964-ben piacra dobták a diétás pepsit, 1965-ben pedig a vállalat összeolvadt a sós snack-ek első igazán sikeres szereplőjével, a Frito Lay-jel, melynek következtében létrejött a PepsiCo.1975-ben újabb sikert könyvelhetett el a Pepsi a Coca-Colával szemben. Egy vakteszt keretein belül Coca-Colát és Pepsi-Colát kostóltattak az emberekkel, anélkül, hogy tudták volna melyik melyik. Meglepő módon a legtöbben a Pepsi-Colát hozták ki győztesként, amitől persze a későbbiekben hangos volt a világsajtó.