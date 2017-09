Komoly dollárerősödésre számít az Equilor

Konszolidáció a hazai befszolgáltatói piacon

Tovább lazít az MNB

Mi a helyzet a devizapiacokon?

Short EURUSD az 1,22-es szintről, célár 1,10

Long USDJPY a 105-ös szintről, célár 118

EURHUF sávkereskedés: 303-315 között

Short GBPUSD az 1,32-es szintről, célár 1,25

Részvénypiaci ajánlások

USA: JP Morgan, Visa (tartás), Intel, Alibaba, Apple, Huntington Ingalis, Lockheed, Raytheon, United Technologies

EU: Infineon, Continental, Bayer, Deutsche Post, Wizz Air (tartás)

Magyar Telekom vétel, célár 577 forint

Richter felhalmozás, célár 7046 forint

OTP felhalmozás, célár 10672 forint

Mol vétel, célár 26140 forint

Jöhet a rali az olajban?

alap: WTI 50-55 USD, Brent 53-58 USD

optimista: WTI 55-60 USD, Brent 58-63 USD

pesszimista: WTI>50 USD, Brent 48-52 USD

Waberer's

Csalódás volt az IPO, ráadásul a BUX indexben csak 1 százalékos súlyt szerzett a vállalat papírja

Alacsony a likviditás, kis közkézhányad, nem vonzó a külföldi befektetők számára

A fundamentumok és a kockázatok változatlanok, az első gyorsjelentés nem változtatott a képen

Szécsényi Bálint szerint nem volt széleskörűen előkészítve a részvénykibocsátás, a piaci szereplők szélesebb körét kellett volna bevonni, nem kellett volna leszűkíteni a disztribúciós csatornákat két szereplőre.

A hazai befektetési szolgáltatói piacon a konszolidáció megtörtént, amit részben az váltott ki, hogy bizonyos állományi volumen alatt egyszerűen nem rentábilis a működés a hazai piacon. A szektor konszolidációjában az Equilor is részt vett, 23 ezer ügyfelet vett át az Equilor a Pláninvesttől, 12 milliárd forinttal bővülhet a tranzakciót követően az Equilor kezelt vagyona. Nem sok szereplő van már a piacon, Szécsényi Bálint arra számít, hogy a most piacon lévők meg tudnak felelni a kihívásoknak.Az MNB idén várhatóan fenntartja a laza monetáris kondíciókat, szeptemberben a háromhónapos betéti eszközökhöz való hozzáférési korlát tovább szigorodhat, 100-200 milliárd forintos limitcsökkentésről dönthetnek az inflációs kilátásoktól függően, az új intézkedéscsomag tartalmazhatja a kamatfolyosó asszimetriájának további erősítését is. A jegybank nem konvencionális eszközei továbbra is mesterséges túlkeresletet tartanak fenn a kötvénypiacon. Az Equilor idén 3,7, jövőre pedig 3,3 százalékos reálgazdasági növekedésre számít, az infláció idén 2,4, jövőre 2,8 százalék lehet, az államadósság 2018 végére a GDP 71,9 százalékára csökkenhet.A forint az euróval szemben a 303-318 közötti sávban mozoghat, az Equilor idei előrejelzése az EURHUF árfolyamra 305, a jövő évi előrejelzés 312, a dollárral szemben idén 277, jövőre pedig 271-es árfolyamot jelez előre az Equilor. Rövid távon az MNB lazítási hulláma hathat a forint árfolyamára, hosszú távon az erős külső egyensúlyi pozíció hat a forinterősödés irányába, a potenciálisan növekvő kamatkülönbség azonban gyengíti a hazai devizát.Az Equilor a dollár jelentős erősödésére számít, idén év végére 1,10, 2018-ban pedig 1,15 lehet az EURUSD árfolyam. Az amerikai alapkamat 2017 végén 1,25, 2018 végén pedig 1,75 százalékon állhat, a magyar alapkamat 0,9 százalékon maradhat 2018 év végéig.Devizapiaci stratégiák:Magyar fundamentális ajánlások:Az OPEC-tagországok által vállalat kitermelés-csökkentés sikertelen, a teljesítési arány jelenleg 37 százalék.Célárak 2017-re: