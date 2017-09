Könnyen pánik jöhet a Teslánál

A történelem eddigi legnagyobb olyan, tőzsdén is kereskedett társasága lehet a Tesla, amely eddig még egyetlen évet sem zárt pozitív pénzforgalmi eredménnyel és profittal - hívják fel a figyelmet a Bernstein elemzői, akik szerint a Tesla kumulatív készpénzégetése 2017 végére elérheti a 10,6 milliárd dollárt. Míg számos vélemény szerint a tőkeberuházásnak ez a szintje példátlan, és a Tesla elkerülhetetlenül ki fog futni a készpénzből, mások ugyanakkor úgy vélik, a Tesla tőkekiadásai nem szokatlanok a magas növekedési rátát produkáló vállalatok körében - fogalmaznak az elemzők.A Bernstein semleges besorolást tart érvényre a Teslára, 265 dolláros célárral, amely mintegy 23 százalékkal alacsonyabb a szerdai záróárfolymnál.

De még ha figyelmen kívül hagyjuk is a Tesla készpénzégetését, továbbra is aggódunk a társaság hosszabb távú profitabilitásának kilátásai miatt; különösen azért, hogy milyen sikeresen tudja majd felépíteni a Model 3 tömeges piacát

A Model 3 első darabjait július végén adták át, az eladások várhatóan a negyedik negyedben pörögnek majd fel, decemberig pedig Elon Musk vezérigazgató szerint 20 ezer darabot gyárthatnak belőle. A 35 ezer dolláros, elődjéhez képest feleannyiba kerülő Model 3 a koncepció szerint a Tesla "megfizethető" árú modellje, amelytől a társaság azt várja, hogy a 2016-os 84 ezerről 2018-ig termelését évi félmillió darabra futtatja fel. A tavaly bemutatott modellre egyetlen hónap alatt 373 ezer megrendelés érkezett be a vállalathoz.

A Tesla 60 milliárd dolláros piaci kapitalizációja a piac egyfajta bizalmi szavazásaként is értelmezhető a Bernstein szerint, ami addig tarthat ki, amíg a társaság rövid távú növekedése ép, és a befektetők bíznak abban, hogy ezt a profit is követni fogja. A társaság kilátásai szempontjából azonban az elemzők szerint döntő lesz, hogy hogyan sikerül majd a Model 3 értékesítése, főleg az első időszakban. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a szóban forgó modell értékesítésének jó árrés melletti, jó minőségben és az ütemtervnek megfelelő elkezdése kulcsfontosságú lesz a Tesla jövőbeli profitabilitásának megalapozása tekintetében.Az elemzők összevetették a Tesla készpénzégetését a Wal-Mart, a Home Depot, a Netflix, valamint az Uber működésében megfigyelhető folyamatokkal. Ezek a hosszabb negatív pénzforgalmi adatok ellenére is a Teslához hasonló magas vagy annál is magasabb piaci értéket tudtak elérni, köszönhetően a befektetők bevételnövekedésre vonatkozó fokozott várakozásainak. A Tesla azonban már ezen csoporton belül is "extrém példának" számít, amint bevételei ugyan bővültek, azonban ezzel párhuzamosan a tőkeberuházások és azok piaci kapitalizációhoz viszonyított aránya is - figyelmeztettek az elemzők, hozzátéve, hogy számos, magas növekedési ütemet produkáló társaság mint az Amazon vagy a Costco "jelentősen kevesebb készpénzt égetett el az üzletépítés során" a Teslánál.- fogalmaztak.A következő néhány negyedév azért meghatározó lesz a Tesla számára; amennyiben a Model 3 árrései alacsonyan alakulnak, tovább súlyosbítva a negatív pénzáramlást, avagy esetleg kérdések merülnek fel a minőséggel kapcsolatban a társaság szervizközpontjait túlterhelve, aláásva a brandet, akkor végül eljöhet "a pánik pillanata" a piacon, ami a részvények árcsökkenését és a likviditás megszűnését eredményezheti - vélik.A Tesla részvényei 2017-ben eddig körülbelül 60 százalékkal drágultak, miközben az S&P 500 index 12 százalékkal emelkedett. A részvények szeptember 18-án 385 dolláros rekord záróárat értek el, ezzel együtt a legutóbbi három hónapban már alulteljesítették az S&P 500-at (-5,3%, illetve +3,4%).