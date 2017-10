Könyvelési botrány a környék legnagyobb kiskereskedelmi cégénél

Ante Ramljak, a vállalat élére áprilisban kinevezett kormánybiztos sajtótájékoztatóján elmondta: az Agrokor-csoport össztőke csökkenése 2014 év végétől, 2016 év végéig elérte a 21,7 milliárd kunát (közel 900 milliárd forint).. Jelenleg a cég tőkeérték feletti vesztesége 14 milliárd kuna (közel 580 milliárd forint)- emelte ki Ramljak.A rendkívüli kormánybiztos mindeközben bejelentette, hogy a PricewaterhouseCoopers (PwC) független könyvvizsgáló cég, ezért a konszern válságmenedzsmentje büntetőjogi feljelentést tesz az Agrokor korábbi vezetői ellen.A csődközelbe jutott cégcsoport Szlovéniában, Boszniában, Szerbiában és Magyarországon is érdekelt. Az Agrokoron belül mintegy ötven különböző gazdasági szektorhoz tartozó vállalat működik, munkavállalóinak létszáma meghaladja a 60 ezret, a cég éves árbevétele pedig eléri a horvát GDP 15 százalékát.Szakértők szerint a 93 százalékban magántulajdonban lévő vállalat, mert a cégcsoport nemcsak Horvátország legnagyobb munkáltatója, hanem egyben az ország legnagyobb földbirtokosa is: több tízezer munkahely kerülhet veszélybe, és számos kis- és középvállalkozó mehet tönkre.A horvát parlament április 6-án gyorsított eljárásban fogadta el a lex-Agrokor néven emlegetett törvényt, amely lehetővé teszi a rendszerszinten fontos vállalatok számára, hogy az államtól rendkívüli igazgatási eljárást kérjenek, megelőzve ezzel a csődeljárást. A törvény alkalmazását a tulajdonosnak és a hitelezőknek kell kérniük, az állam pedig egy biztost nevez ki a vállalat élére, akinek 15 hónapja van arra, hogy átszervezze, fenntarthatóvá és fizetőképessé tegye a vállalatot.A rendkívüli eljárást a törvény elfogadása után maga Ivica Todoric, az Agrokor tulajdonosa kérte. Todoric azonban nemrég azzal állt elő, hogy a kormány megfenyegette és kényszerítette a vállalat átadásra. A tulajdonos szerint a kormány államosította a céget, és súlyosan megsértette a magántulajdonhoz való jogot, ezért büntetőjogi feljelentést tesz Ante Ramljak kormánybiztos és Martina Dalic horvát gazdasági miniszter ellen.A tavasszal közzétett adatok szerint. Az Agrokor 900 millió euró értékben bocsátott ki kötvényeket a nemzetközi piacon. A befektetési bankoknál további 20 millió euró, más horvát, nem pénzügyi intézményeknél 300 millió euró, míg a beszállítóknál 1,2 milliárd euró fizetési hátralékot halmozott fel.A válságmenedzsmentje júniusban a konszern megmentésére újabb 530 millió euró (163 milliárd forint) kölcsönt vett fel.A kormány szerint, amennyiben nem hozták volna meg a törvényt és nem helyezték volna rendkívüli eljárás alá az Agrokort, az súlyos következményekkel járt volna az ország gazdaságára nézve. Szakértők szerint azonban egyelőre még nincs ok a bizakodásra.