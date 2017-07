Korábban indul a Model 3 gyártása

Indul a Model 3 gyártása

Musk jelezte azt is, hogy az első 30 darab Model 3 már július 28-ára az új tulajdonosánál lesz. Agyártást fokozatosan pörgetik fel, augusztusban 100 autó készülhet el, míg szeptemberben már 1 500-at gyárthatnak. Decemberben pedig már teljes gőzzel pöröghet a termelés, amelynek köszönhetően 20 ezer autót gyárthatnak le.

Musk már egy ideje nagyon magabiztos

A Tesla biztosan megkezdi majd a Model 3 gyártását a következő hónapban

Nagyon fontos az új modell

Hatalmas formában a Tesla

- jelentette ki az amerikai elektromosautó-gyártó vezére még június elején. Hozzátette azt is, hogy a vásárlóknak hamarosan lehetőségük nyílik arra, hogy konfigurálják saját járművüket, de egyelőre csak a jármű színét és kerékméretét választhatják ki.Musk elárulta a Telsa éves közgyűlésén, hogy a Model 3-at először csak egy elektromotorral gyártják majd, reményeik szerint az év végén, de valószínűbb, hogy jövőre viszont már gyártásba kerülhet a duálmotoros változat is.Azoknak a megrendelőknek, akik későn eszméltek csak, nagyon türelmesnek kell lenniük, a cég vezére szerint nagyon hosszú a várólista, becslésük szerint több mint egy év.A Tesla már februárban megkezdte az új modell tesztváltozatainak gyártását és több fénykép is kiszivárgott a Model 3-ról, miközben a valós forgalomban tesztelték. A mostani kijelentések is azt erősítik, hogy a Tesla korábbi ígéretével összhangban valóban megkezdi a Model 3 tömeggyártását 2017 júliusában, illetve az első szállításokra a beígért 2017 végi időpont előtt sor kerülhet.A Model 3-nak meghatározó szerepe lesz a tervek szerint abban, hogy a Tesla teljesítse a 2018 végére kitűzött célját, az éves 500 ezer darabos értékesítés elérését. Az új modell ugyanis jóval olcsóbb lesz, mint a cég jelenleg kapható autói, az induló ára 35 ezer dollár lesz kedvezmények nélkül, ennek köszönhetően pedig szélesebb tömegek számára válhat elérhetővé. Az érdeklődés a modell iránt óriási, a vállalathoz néhány hónap leforgása alatt közel 400 ezer darabra érkezett előrendelés.A cég papírjai elképesztő teljesítményt nyújtanak, az év eleje óta közel 73 százalékot erősödött már a Tesla árfolyama, míg a múlt pénteki záráshoz képet több mint 2 százalékot erősödtek a részvények az amerikai piacok nyitás előtt.