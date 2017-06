Köszönetet mond a Yahoo alapítóinak Marissa Mayer a búcsúlevelében

Megtiszteltetés és nagy kiváltság volt a csapathoz tartozni 5 éven keresztül. Együtt újraépítettük, megerősítettük és modernizáltuk a termékeinket, az üzletünket és a cégünket. Ha visszatekintek a Yahoo-nál eltöltött időre, akkor látszólag leküzdhetetlen üzleti akadályokkal, meglepő fordulatokkal kerültem szembe. A csapatom mégis át tudott navigálni rajta.

Kedden a Verizon bejelentette, hogy lezárta a Yahoo internetes üzletágának 4,48 milliárd dolláros felvásárlását, amivel gyakorlatilag a Yahoo, mint cég, eddig ismert formájában megszűnik létezni. A felvásárlást tavaly júliusban jelentették be, de a Verizon halasztgatta, miután két nagy adatlopási botrányra derült fény a Yahoo-nál.A Verizon azt tervezi, hogy a Yahoo-t a két évvel ezelőtt felvásárolt AOL-lal egyesíti. A hírek szerint 2 ezer fős leépítést terveznek, vagyis a Yahoo és az AOL összesített létszámának 15 százalékától válhat meg.Az internetes üzletágon kívül egy Alibaba és egy Yahoo Japan-részesedés marad a cégben, amit az Altaba nevű holdingcég fog kezelni. (A Yahoo valaha az internet úttörője volt, volt, hogy 100 milliárd dollár feletti piaci kapitalizációjával a legnagyobb technológiai vállalatok közé tartozott.Az eladással egyidőben távozik Marissa Mayer is a cég éléről, aki 2012 óta próbálta meg feltámasztani a Google és a Facebook miatt erős versennyel küzdő céget.Búcsúlevelében Marissa Mayer úgy fogalmazott:Kiemeli azt is, hogy a Yahoo részvényeinek árfolyama több mint a háromszorosára emelkedett, amióta 2012 júliusában átvette a vezérigazgatói posztot és 17 éves csúcson tartózkodik jelenleg.

A Yahoo árfolyamának alakulása

Minden vállalkozó legvadabb álma, hogy megváltoztassa a világot az ötletével és ők épp ezt tették.

Végezetül megköszönhet a Yahoo alapítóinak, hogy megalkották a céget: