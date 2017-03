Közbe kellett lépnie az energiahivatalnak a gázpiacon

A hatóság megtiltotta, hogy a Magyar Gáztranzit Zrt. (MGT) és az FGSZ Földgázszállító Zrt. március 6-án a 2019 utáni évekre is felkínálja az Ausztria és a Szlovákia felőli gázimportvezetékek kapacitásait. A tilalom oka az volt, hogy 2019 után jelentősen megváltozik az európai gázáramlás iránya, mert lejár az ukrán gáztranzit-megállapodás, és megépülhet az Északi Áramlat II. gázvezeték. Ez ma olyan bizonytalan helyzetet teremt, amelyben csak azoknak a cégeknek érdemes hosszú távon kapacitásokra pályázniuk, amelyek így is kellő információhoz jutnak, mert például van elég pénzük, hogy forgatókönyveket készíttessenek az átalakulás mikéntjéről, a várható árakról és az új infrastruktúra-fejlesztésekről, illetve amelyek a beszállítókkal is kapcsolatban állnak.A hivatal megállapította, hogy az MGT és az FGSZ sem mérte fel a 2019 utáni piac valószínű alakulását, legalábbis ez derül ki a tőlük pótlólag bekért adatok alapján. Döntése értelmében a két társaság a 2019. október 1-je utáni gázévekre csak akkor írhat ki kapacitásaukciót a szlovákiai és az ausztriai behozatalra, amikor már elég információ áll rendelkezésre az Északi Áramlat bővítéséhez kapcsolódó szárazföldi fejlesztésekről.