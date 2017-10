Közel egymilliárd forintos fejlesztés Bócsán

A Poli-Farbe festék- és vakolatgyár 926 millió forintból, az ipar 4.0 korszerű technológiáját felhasználva bővítette gyártókapacitását a Bács-Kiskun megyei Bócsán. A projektet az Európai Unió Európai Fejlesztési Alapja és a magyar kormány több mint 445 millió forinttal támogatta.Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az új üzemegység szerdai ünnepélyes megnyitóján kiemelte: a sikeres vállalatok jól tudják, hogy a továbblépéshez a változáson át vezet az út. Magyarország akkor tud felzárkózni a világ legfejlettebb országaihoz, ha vállalatai erősek és fejlődőképesek, akárcsak a Poli-Farbe Kft. A miniszter hozzátette: az innováció szükségessége nemcsak egy-egy vállalat esetében igaz, hanem kulcsa annak is, hogy egy ország hogyan tud helytállni a fejlett ipari országok közötti versenyben.A gazdasági eredmények, a növekedés stabilitása és kiegyensúlyozottsága azt mutatja, hogy Magyarország jó irányba tart, ugyanakkor a felzárkózásnak további lendületet kell adni - mutatott rá Varga Mihály. Ennek lehetőségét teremtette meg a kormány a magyar érdekekre alapozott gazdasági szabályozórendszer átalakításával, amivel új pályára állította a gazdaság növekedését. A jó döntések eredményeként pedig túllépve a válságon, sikerült a külföldi szervezetek és befektetők Magyarország iránti bizalmát is visszaállítani - fűzte hozzá.A miniszter emlékeztetett arra, hogy 2010 óta több mint 700 ezer új munkahely jött létre, és több mint 4 millió 400 ezer embernek van munkája Magyarországon. Hangsúlyozta: nemcsak a gazdaság teljesítménye és a foglalkoztatottak száma emelkedik, hanem a reálbérek is, amivel az emberek megélhetési körülményei is javulnak.Elmondta azt is, hogy Bács-Kiskun megyében 2010 és 2017 második negyedéve között a foglalkoztatottak száma 192 ezerről 228 ezerre emelkedett. A 36 ezer fős foglalkoztatás-bővülés közel 90 százaléka a versenyszektor munkahely-teremtésének köszönhető.Szabó Antal, a Poli-Farbe Vegyipari Kft. ügyvezető igazgatója beszédében kiemelte: a vállalat egy olyan jelentős beruházáson van túl, amely jó példával szolgál arra, hogy a negyedik ipari forradalom jegyében történő automatizálás és a munkahelymegőrzés egyszerre is megvalósítható.Elmondta, hogy míg korábban két műszakban az eddigi technológiával 16 ember végezte a fehér termékek előállítását, most már egy sokkal kisebb létszámmal dupla akkora mennyiség gyártására képesek. A kapacitás növekedésével, azzal, hogy 3,9 másodpercenként elkészül egy vödör festék, nincs már szükség második műszakra, ezzel dolgozóik életminőségének javulásához is hozzájárulnak - jegyezte meg.Hozzátette, hogy vállalatuk Bócsa egyik legnagyobb foglalkoztatója, és az automatizálás nem jár létszámleépítéssel. Dolgozóikat átcsoportosítják a többi üzemben történő gyártási, kiszerelési tevékenységekre.Kerényi János (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy Bócsán nincs munkanélküliség, a környező településeken élők jelentős része is itt dolgozik. A község lakosság- és munkahely-megtartó képességét pedig jól jellemzi, hogy az elmúlt öt évben a lehívott uniós és hazai források összege meghaladta a 10 milliárd forintot. Ez egy ekkora településnek óriási lendületet ad. A település helyi adóbevétele 100 millió forint, amihez nagyban hozzájárul a Poli-Farbe Kft. is.Az ünnepségen elhangzott, hogy az új üzemegységben egy műszak alatt 30 ezer tonna festéket állítanak majd elő, ezzel megduplázzák a jelenlegi termelést. A Poli-Farbe az új kapacitásokra építve növelni tudja exporttevékenységét is. Eddig leginkább a szomszédos országokba, Romániába, Szerbiába és Szlovákiába szállítottak minőségi festékeket, de a fejlesztésnek köszönhetően elérhető közelségbe került Ausztria, Németország és Svájc is.A 25 éve alapított, magyar családi tulajdonban lévő Poli-Farbe festék- és vakolatgyár jelenleg 282 embert foglalkoztat, 2016-os nettó árbevétele 10,232 milliárd forint volt, 2015-ben pedig 10,196 milliárd forintot tett ki. Adózott eredménye tavaly 746 millió forint volt az előző évi 770 millió forint után. A társaság az elmúlt üzleti évben több mint 42 ezer tonna terméket gyártott. Forgalmának mintegy 20 százalékát teszik ki a homlokzati hőszigeteléssel összefüggő termékek.