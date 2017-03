2 éves csúcson a DAX 2017.03.29 09:03

Ahogy arra a határidős indexek állása alapján számítani lehetett továbbra is kitart a jó hangulat az európai tőzsdéken, a DAX és a CAC 40 is 0,4 százalékot emelkedett. A DAX a mai emelkedésével jelenleg 12205 pont környékén áll, amire már 2015 április óta nem volt példa.

A magyar tőzsde is beleillik az európai képbe, a BUX 0,8 százalékot emelkedett. Ez a blue chipek közel főként az OTP 0,8 százalékot erősödésének köszönhető, de a Mol 0,7 százalékot, és a Magyar Telekom is 0,6 százalékot emelkedett. Jó hír a Magyar Telekom számára, hogy egy potenciális versenytársa, a Digi eredetileg márciusban indítottal volna el mobiltelefon-szolgáltatását, azonban az NMHH tájékoztatása alapján ez szeptemberre csúszik, ami jó a szektor szereplőinek, így a Telekomnak is.