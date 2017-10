Közeledik a karácsony, máris figyelmeztet a Magyar Posta

Ha kevés már az idő, akkor azt javaslom, hogy olyan csomagkézbesítési szolgáltatást rendeljenek, amelyhez nyomkövetés is társul

Panulin Ildikó szóvivő az InfoRádiónak nyilatkozva azt mondta, az ilyen ajándékok általában nem csomagként, hanem levélként érkeznek, márpedig a közönséges levelek kézbesítési ideje külföldről 20-50 nap, kiemelt időszakokban 30-60 nap.Utóbbihoz tartozik a karácsony előtti időszak is. A hatvannapos határidő azt jelenti, hogyoktóber közepéig érdemes megrendelni az ajándékokat.- fogalmazott Panulin Ildikó a rádiónak.Ha biztosra akarunk menni, akkor nem ingyen, hanem csomagként kell feladatni a küldeményt, ez esetben belföldi csomagoknál egy-két nap, külföldieknél pedig két hét a kézbesítési idő, de utóbbi a csúcsidőszakban meghosszabbodhat, ám folyamatosan nyomon lehet követni a megrendelés útját.A Magyar Posta egyébként több intézkedést is tett már, a logisztikai-csomagfeldolgozási kapacitásaikat és a csomagautomaták rekeszeinek a számát is megnövelte. Kiemelt időszakban több munkavállalót foglalkoztatnak, és novembertől országos 12 városban ideiglenes csomagátvevő helyeket létesítenek.