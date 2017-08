Közeleg az évezred mérkőzése - Ennyiért feszül egymásnak a két szupersztár

Kicsit a meccsről

Pár napja kisebb hisztéria kísérte az ír UFC-bajnok Conor McGregor, és világbajnok bokszoló Floyd Mayweather érkezését Las Vegasba. Több ezer rajongó fogadta a két sportolót, akik magyar idő szerint vasárnap hajnali kettőkor kezdik meg az évezred találkozóját, ami a boksz szabályai szerint zajlik majd.A 40 éves Floyd Mayweather 2015-ben lépett utoljára Andre Berto ellen a ringbe, aki fölött aratott győzelme után 49-0-as mérleggel jelentette be a visszavonulását. A 28 éves ír Conor McGregor az UFC pehelysúlyú bajnoka, profi szinten még sose lépett be a boxringbe, ami miatt a fogadóirodák is Mayweathert favorizálják.A mérkőzés 12 menetes lesz és a boksz szabályai szerint zajlik majd, ami nagy kihívással járhat a vegyes harcművészeteket művelő McGregornak, mivel a történelem egyik legjobb védekező bokszolójával kell megkűzdenie. Ami még érdekesség, hogy 8 unciás kesztyűkkel fognak verekedni, ami jóval kisebb és keményebb, mint amihez Mayweather van szokva, ami viszont az ír MMA-s malmára hajthatja a vizet.A szerződés pontos részletei titkosak, azonban a két sportoló által kiszivárogtatott információk, és sajtóhírek alapján azért nagyjából sejthetjük, hogy a meccs után mennyit visz majd haza a két sportlegenda. Az alábbiakban utánajártunk, hogy mennyi pénzt hozhat a mérkőzés az egyes bevételforrásokra lebontva.A PPV, vagyis a pay-per-view alapú televíziós üzleti modell, amikor egy-egy kiemelt esemény, például sportközvetítés, koncert vagy valamilyen játékfilm megtekintéséért egyszeri díjat fizetnek a nézők.Amerikában a nézőknek 99 dollárt a nagy, és 89 dollárt kell fizetniük azért, hogy átlagos felbontásban nézzék élőben a meccset, míg Ausztráliában 59 dollár, az Egyesült Királyságban pedig ugyanez "mindössze" 20 font lesz. A Mayweather-Pacquiao találkozót 2015-ben hasonló árak mellett több mint 4,5 millióan nézték meg, ami 424 millió dollár bevételt hozott. Most pedig kicsivel többre, 475 millió dollár körüli összegre számítanak az elemzők.

Jegyeladások

A pénteki árakat nézve a legolcsóbb jegyeket a kakasülőn 1300 dollárért, az alsóbb szinteken 2400 és 7800 dollár között, míg a ring közeli zónákban 10 000-14 500 dollárért árulták. Persze van lehetőség karnyújtásnyira a ringtől ülni, ott azonban akár 100 ezer dollárt is elkérhettek egy-egy ülőhelyért.

Szponzor pénzek

Mayweather állítólag közel 20 millió dollárt vihet haza az előtt, hogy akár egyetlen ütést is elengedett volna. Ez a pólóján, övén, óraszíján (Hublot) lévő hirdetésekből jön össze.

McGregor fő támogatói között lesz a BetSafe, és a Monster Energy is

Ruházati és egyéb bevételek

Nevadai fogadások

Mennyit kapnak a sportolók?

Abban egyetértenek az elemzők, hogy az arányok valahol 75-25 vagy 70-30 lehetnek Mayweather javára. Ez azt jelenti, hogy a 300 millió dollárt alapul véve Mayweather valahol 210 és 225 millió, míg McGregor 75 és 90 millió dollárral gazdagabban térhet majd haza a mérkőzés után (plusz az egyéni szponzorációk).

2015-ben az MGM-ben megrendezett Mayweather- Pacquiao meccsre összesen 16 219 jegyet adtak el 4 451 dolláros átlagáron, ami összesen 79, 1 millió dollárt hozott a konyhára. Most a T-Mobile Arénában fognak megverekedni egymással a sportolók, ami 3 200 férőhellyel nagyobb az MGM-nél. Figyelembe véve, hogy sikerül az összes jegyet eladni, az ESPN számításai alapján akkor is valamivel kisebb összegre lehet számítani (77,1 millió dollár), mivel szerintük az átlagos jegyárak alacsonyabban, körülbelül 3600 dollár könyékén lesznek. Ezt azzal indokolták, hogy ez egy látványosság, nem pedig egy komoly címmérkőzés lesz, így maximum a hírességek fognak nagy pénzeket fizetni a jegyekért. A másik oldalról viszont McGregor miatt nagyobb lesz a nemzetközi figyelem a meccs iránt, mint az a Pacquiao elleni találkozón.2015-ben összesen öt vállalat 13,2 millió dollárt fizetett azért, hogy beálljanak a Mayweather-Pacquiao meccs mögé, élen a Tecate csoporttal, amely egyedül 5,6 milliót fizetett a reklámhelyekért. A mostani mérkőzés fő támogatója a Corona lesz, akik körülbelül 10 millió dollárt fizetnek, hogy ott legyenek a mérkőzésen. Emellett még nagytámogatóként a BodyArmor is képviselteti magát a mérkőzésen.Ami az egyes sportolókat illeti, szintén hatalmas összegek szállingóznak a levegőben:A Leverage Agency szakértője, Ben Sturner szerint a szponzori pénzek nagyobbak lesznek, mint a Pacquiao-Mayweather meccsnél voltak, mivel most két nagy szektor csap össze egymással.A ruha, és egyéb eladásokból a Mayweather-Pacquiao meccse 1 millió hozott a konyhára, míg az előrejelzések alapján a Mayweather-McGregor párharc ennek a dupláját fogja hozni.A fogadásokból beérkező bevételek pontos összegét még a szakértők számára is nehéz megjósolni, mivel a szerencsejáték-felügyelet jogszabályai alapján a boksz az egyéb kategóriába esik. Az ESPN számításai szerint 2015-ben a Floyd-Manny meccs hétvégéjénaz államban összesen 81 millió dollár értékben fogadtak, amiből körülbelül 70 millió dollárt tett ki a bokszmeccs. A Wynn sportsbook igazgatója, John Avello most azonban jóval alacsonyabb összegre számít, egyrészt mivel Mayweatherre olyan alacsonyak az oddsok, hogy nem éri meg fogadni rá, másrészt nem elég, hogy nem tétmeccsről van szó, senki sem sejtheti a párharc eredményét. Mindezek eredményeként most körülbelül 30 millió dollár értékben várnak fogadásokat a hétvégére.Első körben a fenti gondolatmenet alapján már ki tudjuk számolni, hogy mennyi lesz a mérkőzés összes bevétele körülbelül: 602,2 millió dollár, ami valamivel kevesebb, mint a 2015-ös Mayweather-Manny meccsen realizált 623,5 millió. Ugyan azt nem tudjuk, hogy pontosan milyen arányban részesülnek a sportolók a teljes összegből, de a Mayweather-Pacquiao meccs után lehetnek sejtéseink. Akkor a teljes fizetési sapka 300 millió dollár volt, amiből Mayweather 189,8 milliót kapott. Most valószínűleg hasonló összegen fognak osztozkodni a sportolók, azonban az arányok teljesen máshogy nézhetnek ki: