Közvetlen járat indul Budapestről New Yorkba és Chicagóba

Jost Lammers, a Budapest Airport vezérigazgatója azt mondta, hogy potenciálisan 160 ezer utasra számíthatnak a piacon évente.Rafal Milczarski, a LOT vezérigazgatója elmondta, a járatok New Yorkba hétfőn, csütörtökön, pénteken és vasárnap indulnak és egy nappal később érnek vissza Budapestre, Chicago felé pedig kedden és szombaton közlekednek. Mindkét város felé a tervek szerint dél körül indulnak a járatok és másnap reggel 9-kor érnek vissza Budapestre.Az útvonalat a LOT Boeing 787 Dreamliner típusú gépével teljesítik majd, a repülőt Budapesten fogják állomásoztatni, és a légitársaság nem zárkózott el attól, hogy magyar személyzetet is alkalmazzon a járatokon.A gépek május 3-án indulnak először, 12 tonna árut képesek szállítani.Budapestről Chicago közvetlenül korábban soha nem volt elérhető, New Yorkba pedig legutóbb az American Airlines üzemeltetett járatokat 2012-ben, a Malév februári csődje után azonban október 28-ával kivonultak a magyar piacról. Azóta közvetlen járat nem üzemel a két város között.