Kudarc vagy sikersztori a Waberer's?

Évtizedek óta nem jött akkora cég a magyar tőzsdére, mint most a Waberer's

Mégsem boldog mindenki, a nagytulajdonos exitjét nehéz sikersztorinak nevezni

a Waberer's megkapta, amit akart, az IPO-ból befolyt összegből meg tudja venni a lengyel teherfuvarozót, a Linket,

a Budapesti Értéktőzsde számára is igazi sikersztori a Waberer's, hiszen 1998 óta nem volt ekkora részvénykibocsátás a BÉT-en,

csak az ársáv alján mentek el a papírok,

a felkínált mennyiségnek csak kis részét jegyezték le a befektetők,

az IPO a cég alkalmazottainak teljes érdektelensége mellett zajlott,

a nagytulajdonos, a Mid Europa Partners exitje kudarcba fulladt (akár 8,64 millió darab részvényt is eladtak volna, végül csak 1,8 millió darabot értékesítettek).

Intézményi befektetők nélkül nincs sikeres kibocsátás

bár a Waberer's részvényei az iparági átlaghoz képest olcsónak tűnnek (az előzetes értékelésében a Concorde és az Equilor is inkább olcsónak tartotta és a mi számításaink szerint is diszkonton menetek el végül a cég papírjai), valójában csak néhány nagyobb vállalat magas árazása húzza fel az átlagot, több versenytárshoz képest pedig inkább drágák a magyar cég papírjai, ráadásul ha el is fogadjuk az átlaghoz mért diszkontot, az nem kárpótol a kockázatokért,

a Waberer's profitmarzsai relatíve alacsonyak, annak ellenre, hogy a működési környezet az elmúlt években kifejezetten kedvező volt, ez pedig felveti azt a kérdést, hogy vajon mi lesz a nehezebb években egy olyan vállalat profitabilitásával, amely egy ciklikus iparágban működik és ahol a meghatározó költségelemek akár érdemben növekedhetnek is,

volt olyan forrásunk, aki szerint az ársáv kialakítása során nem hagytak felértékelődési potenciált a papírokban, ez is magyarázza a visszafogott érdeklődést.

Elveszett bizalom

Sok a kockázat

Csak egy brókercég volt igazán érdekelt

A láthatatlan kampány

Hiányzott a cég arca

Távol maradtak a munkavállalók

Rossz volt az időzítés?

Évek, sőt lassan évtizedek óta várta mindenki, hogy egy értelmezhető méretű, komoly üzleti modellel rendelkező vállalat vigye részvényeit a magyar tőzsdére, az intézményi befektetők épp úgy ki voltak éhezve egy jó sztorira, mint a kisbefektetők, ezért is örültek sokan, hogy a Waberer's - második nekifutásra - végül tőzsdére ment.A kibocsátást akár sikeresnek is mondhatnánk, merttöbb szempontból viszont gyenge lett a kibocsátás, hiszenMindez annak ellenére történt, hogy a befektetők ki vannak éhezve a jó sztorikra és kifejezetten jó a befektetői hangulat a világban. Az elmaradt nagy siker okait boncolgatjuk.Egy részvénykibocsátás sikere nagyban függ attól, hogy az intézményi befektetők mennyire aktívak, ráadásul a Waberer's részvénykibocsátásánál felértékelődött az intézmények szerepe, ugyanis az ajánlataik alapján kialakult áron kapták meg a kisbefektetők is a részvényeiket. A külföldi és hazai intézmények a zártkörű kibocsátás során kevesebb, mint a felét jegyezték le a számukra elérhető részvénymennyiségnek, ráadásul a papírok az ársáv alján, 5100 forinton mentek el.Piaci forrásaink az intézmények óvatosságát több dologgal magyarázták:A Waberer's részvénykibocsátása is jó példa arra, hogy mennyire nehéz visszaszerezni a befektetők bizalmát néhány rosszul sikerült IPO után. Az elmúlt években a befektetők többször megégették magukat egy-egy új cég tőzsdei megjelenését követően, a CIG és a Norbi Update árfolyama is néhány hétnyi emelkedést követően évekig meredeken esett, utóbbit ki is vezették a tőzsdéről, de a Duna House eddigi tőzsdei pályafutását is nehéz sikersztorinak nevezni, az árfolyam két napot kivéve a kibocsátási ár alatt állt, a forgalom pedig értelmezhetetlenül alacsony, részben ezeknek a sztoriknak tudható be, hogy nem dörömböltek a brókercégek ajtaján a kisbefektetők, hogy Waberer's-részvényeket vegyenek.Maga a kibocsátó is számtalan kockázatot azonosított be a Waberer'snél, azokat 32 oldalon keresztül sorolták fel a kibocsátási tájékoztatóban , kezdve a kelet-európai sofőrök bélferzárkóztatásától az üzemanyagárak esetleges emelkedésén keresztül a Waberer névhasználat megvonásáig. A kockázatok nagy része nagy valószínűséggel bekövetkező, azoknak hatása viszont nehezen beárazható, látható, hogy a befektetők felülsúlyozták ezeket a kockázatokat.Abban, hogy a kisbefektetők a számukra felajánlott részvénymennyiségnek csak kicsit több mint a harmadát jegyezték le, a kockázatokon és a rossz emlékeken túl az is szerepet játszhatott, hogy a kibocsátásban a hazai brókercégek közül egyedül az Erste vett részt. Forrásainktól úgy tudjuk, hogy azok a brókercégek, amelyek kimaradtak a konzorciumból, nem értékesítették, ajánlották olyan aktívan a Waberer's részvényeit az ügyfeleiknek, inkább első körben kivárást javasoltak nekik.Több forrásunk úgy érezte, hogy a kibocsátás méretéhez képest túlságosan szerény volt az értékesítéshez kapcsolódó kampány, emiatt sem rohamozták meg a brókercégeket a kisbefektetők, az intézmények egy része (természetesen főleg a kisebbek) pedig nem is találkozott roadshow keretében a cég és a nagytulajdonos képviselőivel, nyilván ez sem segítette a részvényjegyzést.A CIG Pannóniát végig úgy reklámozták, mint Járaiék biztosítóját, a Norbi Update mögött ott áll Schóbert Norbert, de a Duna House is részben attól hiteles, hogy a cég alapítói és nagytulajdonosai, a Dymschiz-testvérek adják hozzá a nevüket és a szakértelmüket. A Waberer'snél azonban ez hiányzott, egyáltalán nem volt szerencsés, hogy a cég alapítója és névadója, Wáberer György már jóval a kibocsátás előtt kiszállt a vállalatból. Ráadásul a Waberer's esetében nem csak arról volt szó, hogy hiányzott egy közismert ember a vállalat és a kampány mögül, hanem arról is, hogy a korábbi társtulajdonos-vezérigazgató olyan kijelentéseket tett, amelyek nem segítették a részvénykibocsátást. Wáberer György áprilisban a Heti Válasznak brüsszeli szigorításokról és 70-80 ezer magyar munkahely veszélybe kerüléséről beszélt, majd ahogy elindult a Waberer's papírjainak jegyzése bejelentette , 2018-ban felmondja a Waberer's márkanév és cégnév használatának jogát a Világgazdaságnak adott interjújában a konkrét cég megnevezése nélkül azt nyilatkozta, hogy a jelenlegi körülmények között nem venne olyan céget, amelynek működését egyre szélesebb körű diszkriminatív intézkedésekkel akadályozhatják, nehéz volt nem a Waberer's által kiszemelt Linkre gondolni.A Waberer's kibocsátása gyakorlatilag a cég alkalmazottainak teljes érdektelensége mellett zajlott. Ezt utólag sokan rossz üzenetnek is vehetik, hiszen pont a saját alkalmazottak azok, akik a legjobban látják a céget belülről, ehhez képest a részvények teljes mennyiségnek csupán 0,2 százalékát vásárolták meg, annak ellenére, hogy ingyen kaptak volna még bónuszrészvényeket is.Sokan gondolhatják, hogy a nyár eleji időzítés sem volt ideális, ősszel talán könnyebb lett volna mobilizálni a kis- és a nagybefektetőket is. Ezzel kapcsolatban viszont több forrásunk is megerősítette, hogy az időzítés jó volt, a június még IPO-hónapnak mondható (európában is sok részvénykibocsátást hajtottak végre), jóval kritikusabb időszak lett volna a július és az augusztus, az őszi IPO pedig valószínűleg a Link megvásárlása miatt sem lett volna ideális (túl későn történt volna a forrásbevonás).